Nas Estatísticas do Ambiente 2018, hoje publicadas, o INE indica que 2018 foi "normal para a temperatura e para a precipitação", representando o segundo ano mais frio e o quarto com mais chuva por comparação com a década anterior e com mais dias de qualidade de ar "bom" graças a diminuições de mais de 10% nas concentrações de partículas inaláveis em relação a 2017.

A despesa em ambiente representou 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB), um aumento de 1% em relação ao ano anterior, e a despesa do Estado em atividades de proteção ambiental aumentou 12,2% em 2018 para 1.191 milhões de euros, com a gestão de resíduos a representar a fatia maior, com 435 milhões de euros, seguida da proteção da biodiversidade e paisagem, em que se gastaram 392 milhões de euros.

Do lado da receita, o Estado arrecadou 5,3 mil milhões de euros em impostos com relevância ambiental, mais 4,3% do que em 2017, mas o imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos perdeu relevância no conjunto, passando de 69,2% para 67,3%.

Outros impostos sobre a energia, que incluem as licenças de emissão de gases com efeito de estufa, mais do que duplicaram, aumentando 111,2%.

Os números das emissões de gases com efeito estufa referem-se a 2017, ano em que Portugal emitiu mais 7% de gases com efeito estufa, equivalente a 79.737 quilotoneladas equivalentes de carbono, principalmente do setor energético, responsável por 72,6% das emissões.