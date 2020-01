Os transportes públicos são outra das soluções para reduzir o uso do automóvel e, assim, ajudar a diminuir a poluição ambiental.

Apesar de em alguns casos o impacto ser o mesmo, a verdade é que a maioria dos transportes públicos já dispõe de frotas movidas a gás natural e sem qualquer tipo de emissão poluente. Se fizer as contas vai verificar que, muito possivelmente, o preço do passe mensal compensa mais do que atestar o carro.

3. Partilhar é o que está a dar

Hoje em dia, já são várias as plataformas tecnológicas que disponibilizam alternativas de mobilidade simples e eficazes. Esta pode ser uma solução para ir para o trabalho ou para dar as voltinhas necessárias. Para além do preço a pagar compensar bastante, pode ainda aproveitar e partilhar este serviço com familiares e amigos e dividir assim o valor, saindo assim mais prático e barato para todos.

No entanto, outras das alternativas é recorrer ao sistema de partilha de boleias que pode encontrar em grupos nas redes sociais e na Internet. Para além de conhecer novas pessoas, vai ainda partilhar todos os custos relacionados com a deslocação. Por vezes, estes montantes são tão baixos que já são muitas as pessoas que já fazem deste sistema o seu principal meio de transporte para o trabalho.

4. Veículos de mobilidade partilhada

O conceito de mobilidade partilhada, assim como o de economia de partilha, veio para ficar. Cada vez é mais usual ver-se pessoas a ir de trotinete ou de bicicleta para o local de trabalho. A scooter também é outros dos meios de transporte mais utilizados, uma vez que a poupança em termos de combustível acaba por compensar.

Estes meios de mobilidade são muito úteis para quem vive e trabalha nos grandes centros urbanos, podendo utilizar os transportes públicos para grandes distâncias e depois em médias e curtas utilizar um dos serviços de mobilidade partilhada. Tudo isto pode estar à distância de um clique no seu smartphone para poder localizar os transportes pretendidos.

Como pode ver, viver sem carro não é uma tarefa impossível. Apenas deve procurar dentro das alternativas existentes, a que melhor se adequa ao seu caso e necessidades, e começar a poupar dinheiro de uma forma eficaz em 2020.