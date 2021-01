Agora pode encontrar Greta Thunberg num selo

A par do ator Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg é a ativista em defesa do meio ambiente mais famosa do mundo, um reconhecimento notável para uma jovem que celebrou 18 anos no passado 3 de janeiro.

O Parlamento da Suécia - país natal de Greta - encomendou uma série de selos ao artista (também sueco) Henning Trollback com foco na proteção do ambiente, sendo este um dos objetivos definidos pelo governo escandinavo face à crise ambiental para 2021.

No topo de uma colina, com um casaco amarelo e andorinhas sobre a cabeça. É desta forma que Greta Thunberg é retratada na coleção de selos Valuable Nature.

“Os desenhos devem refletir o nosso tempo, onde a questão ambiental tem sido realçada há anos, e muito mais através da forte voz de Greta Thunberg”, referiu Stina Olofsdotter, responsável pela PostNord, em comunicado.

Greta Thunberg deu início a um movimento mundial de jovens ativistas que, em luta contra as alterações climáticas, fazem greve à escola.

A jovem falta às aulas todas as sextas-feiras há 125 semanas consecutivas, demostrando, desta forma, o desagrado em relação à inércia dos líderes mundiais perante a atual crise climática e ambiental.