O serviço de streaming Hulu, conhecido por distribuir a premiada série ‘The Handmaid’s Tale’, prepara-se para lançar em 2020 (ainda sem data definitiva) um novo documentário sobre a jovem ativista sueca Greta Thunberg.

Depois de ter lançado o documentário ‘Make the World Greta Again’ em dezembro de 2019 no canal Odisseia, a jovem ativista será um elementos principais da produção, que conta com a realização de Nathan Grossman e produção de Cecilia Nessen e Frederik Heinig.

Segundo informações, a obra começará a retratar o período em que a jovem começou o protesto em escolas referente aos problemas climáticos em 2018 e seguirá com acontecimentos importantes como o seu discurso na ONU e reuniões com presidentes e líderes políticos.

Aos 17 anos, Greta Thunberg é uma das figuras do momento, tendo sido inclusive eleita pela revista TIME como “a personalidade do ano” de 2019. A jovem sueca foi a mais jovem de sempre (com 16 anos) a conquistar este reconhecimento.

A ativista nasceu na Suécia e é atualmente a personalidade mais influente no combate aos problemas climáticos, a par do ator Leonardo di Caprio.

A luta da jovem sueca começou em agosto do ano passado, quando começou a faltar às aulas, às sextas-feiras, para se posicionar em frente ao Parlamento sueco com um cartaz e a frase "Greve escolar pelo clima".