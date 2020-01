O programa de incentivo à reciclagem de garrafas de plástico por parte do Governo, que era para ter arrancado no início deste ano, vai mesmo avançar. É já em março que poderá levar as garrafas vazias e limpas de plástico para colocar numa das máquinas disponíveis em alguns hipermercados espalhados pelo país.

De acordo com uma publicação do site Dinheiro Vivo, o atraso desta iniciativa deveu-se à falta de alocação de verbas por parte das Finanças, no valor de quase 1,7 milhões de euros.

Ultrapassado este obstáculo, serão instaladas máquinas de recolha de embalagens de plástico em mais de 20 hipermercados (Auchan, Pingo Doce, Intermarché e Continente) nas próximas seis semanas.

Cada embalagem entregue dará direito a um vale de desconto entre os dois e os cinco cêntimos.

A fase inicial do projeto está previsto terminar em 2021 e só nessa altura o governo fará uma avaliação do impacto desta iniciativa.