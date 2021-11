A Sport Zone acaba de lançar a sua campanha de Black Friday, com campanhas promocionais semanais que vão privilegiar os artigos mais procurados.

Nesta semana de arranque e até 7 de novembro, a Black Friday da Sport Zone dá destaque a uma grande variedade de bicicletas e trotinetes elétricas de marcas como Innova, Olsson & Brothers e Xiaomi, com descontos que chegam aos 25%.

Nas semanas que se seguem, os descontos vão contemplar categorias como máquinas e material de fitness, a partir de dia 8, e tecnologia desportiva, roupa e calçado, a partir de dia 15.

Numa altura em que se procura por alternativas de mobilidade mais conscientes e sustentáveis, que contribuam também para a otimização do tempo e do bem-estar, a Sport Zone disponibiliza alternativas para que, sempre que possível, os portugueses utilizem meios de transporte mais económicos, mais amigos do ambiente e que ainda podem contribuir para uma gestão do tempo mais saudável.

E para que as decisões de compra sejam mais informadas e acertadas, a marca lança uma nova série das Sport Zone Tips, conteúdos em vídeo que vão incidir sobre as categorias principais que vão estar com descontos, nesta semana, bicicletas e trotinetes elétricas.

A cada semana, a marca vai disponibilizar novos vídeos explicativos com o objetivo de clarificar algumas dúvidas de utilização e para auxiliar no momento de optar por um ou outro artigo. Estes vídeos vão estar disponíveis no YouTube e nas redes sociais da marca e vão ser uma mais valia para tornar as compras mais conscientes e direcionadas às necessidades de cada um.

As diferentes campanhas vão contemplar as diversas categorias de produto e vão culminar numa campanha específica de Black Friday, online e em loja nos dias 25 e 26 de novembro. As trocas e devoluções, das compras realizadas a partir de dia 1 de novembro, podem ser feitas até 16 de janeiro.