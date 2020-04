Sabia, por exemplo, que quando uma embalagem é colocada no lixo indiferenciado é transportada para um aterro onde demora uma eternidade a decompor-se? Isto significa que irá não só contribuir para a poluição do planeta como irá ocupar espaço, levando a que os aterros se encham e se multipliquem depressa demais.

Por sua vez, uma embalagem encaminhada para reciclagem pode transformar-se em inúmeros novos objetos como t-shirts, revistas, ferramentas ou até peças para automóveis. Ao reciclar estamos também a poupar recursos naturais, como petróleo, madeira ou areia, que não são infinitos.

Com a reciclagem obtemos novas matérias-primas, o que para além de gastar muito menos energia do que o fabrico a partir de matérias virgens ainda polui muito menos, podendo chegar aos 95% de poupança no caso das latas de alumínio.

Menos aterros, menos recursos, menos poluição. Estas são três grandes vantagens de um processo tão simples como colocar cada embalagem usada no seu devido lugar.

créditos: Sociedade Ponto Verde

Agora que já conhece as vantagens, junte os miúdos e ponha os comportamentos à prova neste quizz da Academia Ponto Verde.

Será que consegue ganhar?