Graças aos avanços tecnológicos na produção de veículos, atualmente é possível a realização de projetos em que sustentabilidade e design se juntam sem ter que sacrificar nenhuma das áreas.

Além disso, modelos icónicos de anos anteriores também podem ser reinterpretados e reinventados. A casa italiana Piaggio é especialista em adaptar os seus produtos aos novos tempos. Agora foi a vez da mítica scooter Vespa render-se à modernidade.

Em colaboração com os engenheiros e designers da Mightyseed Designs, com sede na Índia, foi apresentada a 'Vespa 98 Electric' , uma reinterpretação da Vespa original, produzida por Enrico Piaggio .

O conceito é muito mais do que uma encarnação moderna do icónico veículo. Agora ostenta uma linha de estilo futurista e elegante, com recursos simplificados.

Depois de estudar exaustivamente a história da Vespa, a equipa da Mightyseed criou uma scooter moderna e que mantém um pouco do estilo retro de sua antecessora. O novo design, agora monolugar, apresenta um visual mais ousado, incluindo uma frente ampla com uma alça reta moderna.

Além disso, como no icónico modelo original, o para-lama dianteiro abriga o farol de led, mas dispensa os retrovisores que são substituídos por um sistema de sensor na parte traseira, que identifica os ciclistas ou outros veículos no estacionamento.

O motor é alimentado por um conjunto de baterias de íon de lítio 30 AH na parte inferior e as rodas têm um aspeto mais desportivo do que a versão original.

Uma faixa curvilínea nas luzes traseiras atuam como um sinal de mudança, dando ao conceito Vespa 98 um visual único.

Para escapadas de fim de semana, a nova Vespa tem uma bagageira disponível na parte traseira.