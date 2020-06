Esta sexta-feira, 5 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Ambiente. Para assinalar a data, sugere-se cinco livros dirigidos ao público infantojuvenil que ajudam a consciencializar e sensibilizar as crianças e jovens, bem como as suas famílias, para a proteção do ambiente.

A preservação dos oceanos, a luta contra o uso de plástico e o combate aos efeitos das alterações climáticas são alguns dos aspetos em destaque nestes títulos, adaptados a diferentes faixas etárias.

Pode ainda ler as primeiras páginas de alguns dos livros sugeridos, nos seguintes links:

Será o Mar o Meu Lugar?

50 Ideias para Te Livrares do Plástico

Greta Thunberg: Uma História Incrível