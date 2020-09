1. Reduzir, reutilizar e reciclar

Adote a famosa regra dos ‘3Rs’ no seu dia a dia e faça-o nesta ordem: não compre coisas desnecessárias; antes de deitar alguma coisa fora, pergunte-se se há a possibilidade de dar uma segunda vida (por exemplo, potes de vidro podem ser usados ​​para guardar açúcar ou sal) e, em último caso, deposite os resíduos nos recipientes de reciclagem correspondentes.

2. Opte por produtos de higiene/limpeza que sejam o mais naturais possíveis

Outrora vistos como artigos caros, hoje em dia estão cada vez mais presentes nas prateleiras de supermercados, a preços acessíveis e com ingredientes naturais de qualidade. Desta forma, está a evitar que os animais sejam abatidos para fins não essenciais, além de dar um grande contributo para a sustentabilidade do nosso planeta.

3. Compre produtos de alimentação a granel

Já reparou na quantidade de plástico que traz para casa quando chega das compras do supermercado? Este produto altamente nocivo para o meio-ambiente está presente em legumes, fruta, carne, peixe... Sabemos que as lojas que vendem produtos alimentares a granel são escassos, mas sempre que for a uma cidade (onde há mais oferta), aproveite para levar os seus recipientes em vidro e enchê-los com, por exemplo, cereais.

4. Pare de usar o plástico ao comprar fruta e legumes

Opte por comprar pequenos sacos reutilizáveis para levarmos a fruta e legumes para casa. Poucos cêntimos na aquisição destes produtos fazem uma grande diferença no ambiente.

5. Aproveite a água

Vai tomar banho e a água quente leva muito tempo para sair? Não desperdice esses litros de água. Para ser mais amigo do ambiente, pode guardar essa água num balde e usá-la para limpar a casa, dar a descarga na sanita ou regar as plantas.

6. Luzes apagadas

Apague as luzes quando não estiver nas divisões. Porém, lembrem-se que no caso das lâmpadas de baixo consumo e da lâmpadas fluorescentes (habitualmente nas cozinhas), o momento em que se acendem consomem muita energia, portanto, se voltar em menos de 20 minutos, é melhor deixar as luzes ligadas.

7. Use a máquina de lavar roupa com responsabilidade

Espere até que tenha roupa suficiente para encher uma máquina. Opte por utilizar programas de duração curta e lave bem apenas quando as roupas estiverem muito sujas. Além disso, não abuse do sabão e do amaciador: este último é bastante poluente e o seu uso não é recomendado em roupas delicadas.

8. Hoje é 'o dia do forno'

O forno é um dos aparelhos de maior consumo de energia da casa. Portanto, aproveite cada vez que o ligar para cozinhar várias refeições ao mesmo tempo. Desligue-o antes do final do tempo de cozedura: a energia residual será suficiente.

9. Beba água da torneira

Se está habituado a comprar água engarrafada, é normal que sinta, nos primeiros dias, uma diferença no sabor. Acredite que, com o tempo, essa diferença atenua. Dica: Encha uma garrafa de vidro com água da torneira e deixa-a repousar no frigorífico, local onde deve permanecer sempre. Pode aproveitar para colocar algumas rodelas de limão e pepino para dar sabor.

10. Limpeza 'eco'

Muitos produtos de limpeza são feitos com produtos químicos muito agressivos para a sua saúde e meio ambiente. Tente minimizar a sua utilização e explore outras possibilidades mais saudáveis ​​e produtos de limpeza caseiros: Sabia que o vinagre branco tem propriedades desinfetantes, desengordura e remove a ferrugem?

11. Óleo usado, nunca pelo ralo

Cada litro de óleo usado escorremos pelo ralo pode contaminar mil litros de água. Pode evitá-lo com um simples gesto, como armazená-lo numa garrafa e levá-lo até um oleão. Os mais habilidosos podem fazer sabão caseiro com o óleo usado.

12. Vai de viagem? Então não imprima bilhetes, confirmações ou vouchers

Pare de imprimir confirmações de hotel, aluguer de carro ou cartões de embarque. Opte pelas versões digitais que pode levar no telemóvel, computador ou tablet.