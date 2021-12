No dia 2 de dezembro foi aprovado, em Conselho de Ministros, o aumento das pensões para 2022. A juntar a isso, as tabelas de retenção na fonte do IRS também foram atualizadas, incluindo para os pensionistas. Com base nestas alterações, saiba agora como calcular o valor da sua pensão líquida a partir de janeiro, com a ajuda do simulador do Doutor Finanças.

Pensões: o que muda a partir de 2022?

O que vai mudar nas pensões em 2022 vai depender de duas novas medidas anunciadas pelo Governo: o aumento das pensões segundo o escalão em que se encontra e os descontos que vai fazer para o IRS, tendo em conta a atualização das tabelas de retenção na fonte.

Aumento dos valores de acordo com os escalões

A medida que determina o aumento dos valores das pensões teve como base os valores de inflação de novembro calculados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo estes dados, o valor da inflação média em 2021, correspondente a novembro, foi 0,99%. E tendo em conta a legislação, que determina que quando a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é inferior a 2% as pensões até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS) são atualizadas de forma automática, foi então possível este aumento.

E que aumento foi este? As pensões até dois IAS (886,40 euros) sobem 1%; as pensões entre duas e seis vezes o valor do IAS (entre 886,40 e 2.659,20 euros) sofrem um aumento de 0,49% (arredondada a uma casa decimal subtraída de 0,5 pontos percentuais); e as pensões entre seis a 12 vezes o valor do IAS (entre 2.659,20 euros a 5.318,40 euros) sobem 0,24% (arredondada a uma casa decimal subtraída de 0,75 pontos percentuais).

Além disso, o valor do IAS vai aumentar para os 443,20 euros no próximo ano, o que também vai afetar vários apoios sociais.

Atualização das tabelas de retenção na fonte do IRS

A outra medida que vai também impactar o valor que receberá de pensão líquida é a atualização das tabelas de retenção na fonte do IRS. As novas taxas foram anunciadas pelo Governo em despacho e determinam que apenas os pensionistas que receberem pensões acima de 710 euros vão descontar para o IRS.

A taxa de desconto que se vai aplicar a si depende da sua situação pessoal, profissional e conjugal, bem como da sua localização no país.

Pode consultar o despacho para compreender o valor da taxa no seu caso e, de seguida, calcular o valor da sua pensão líquida através do simulador do Doutor Finanças.

Como calcular a minha pensão líquida para 2022?

O simulador de pensão líquida para 2022 permite, caso seja pensionista, que saiba o valor exato que vai receber a partir de janeiro já com os descontos.

Para que preencha este simulador, vai precisar de ceder algumas informações pessoais de forma a ter um cálculo correto.

De que informações preciso para preencher o simulador?

Para utilizar o simulador vai precisar de preencher os seguintes dados:

O tipo de pensão recebe (se geral, deficiente ou deficiente das Forças Armadas);

A sua área de Residência (Portugal Continental ou Ilhas);

O seu estado civil;

Se tem dependentes e quantos;

Se o seu cônjuge ou dependentes são portadores de necessidades especiais.

Assim, ao calcular com precisão o valor de pensão líquida que vai passar a receber em 2022 pode começar a planear as suas finanças pessoais do próximo ano.