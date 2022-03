Uma carga laboral pesada aliada à pouca disponibilidade para se dedicarem às tarefas domésticas, tem levado cada vez mais portugueses a aderirem aos robots de cozinha. Mas o que muitos provavelmente não sabem é que o uso diário deste eletrodoméstico pode estar a aumentar as suas faturas de energia em até 10 euros por mês.

Pelo menos foi este o valor estimado pela Selectra -empresa especializada em tarifas de luz e gás- que fez os cálculos tendo em conta a utilização única deste utensílio para preparar as refeições principais de uma família durante o período de um mês e fez a comparação desta despesa face ao uso de uma placa normal de indução.

Um aparelho com múltiplas funções

Com a capacidade de confecionarem diversos tipos de pratos e de forma mais rápida face à maneira tradicional, os robots de cozinha têm sido um grande aliado para as famílias que não têm muito tempo para se dedicarem a esta atividade.

Isto porque, para além de aquecerem, cozerem e saltearem os alimentos, a maioria destes eletrodomésticos está ainda programado para cozinhar a vapor, moer ou picar ingredientes, podendo assim preparar desde sopas, a pratos principais ou sobremesas.

Inicialmente, quando surgiram no mercado, os preços destes utensílios eram bastante elevados e por esse motivo, inacessíveis a muitos consumidores, mas atualmente já é possível encontrar no mercado modelos mais baratos com base na sua capacidade, potência ou número de acessórios.

E isso, para além de ter um impacto no preço final do produto, consegue refletir-se também no custo da fatura mensal de eletricidade. Quer saber como? Preste atenção aos cálculos abaixo!

Custo de utilização durante um mês

Para fazer esta estimativa, a Selectra teve em conta a potência média de 1,5 kW para o robot de cozinha e 1,35 kW para a placa de indução, assim como teve por base o exemplo de uma família com uma potência de eletricidade contratada de 6,9 kVA.

Tendo isto em conta, este seria o aumento esperado na fatura da luz mensal dessa família, se tivessem utilizado os eletrodomésticos em média 1h30 ao dia (almoço e jantar):

créditos: Selectra

O preço vai divergir consoante o tipo de tarifa que o cliente tenha contratada e se este tem opção horária ou não, mas é possível concluir que o uso do robot de cozinha tende a ser mais dispendioso que o de uma placa de indução normal. No entanto, entre todas as opções presentes, a mais rentável é a referente ao período que engloba as horas de vazio (22h-8h), e a mais cara a que pertence às horas de ponta (8h-22h).

É, contudo, importante frisar ainda que o valor final vai sempre depender da potência dos eletrodomésticos em questão, e por isso se a sua placa de indução tiver um valor de potência mais alto que um robot de cozinha típico, utilizá-la vai sair-lhe mais caro do que comparativamente a este eletrodoméstico.

Nesse sentido, deve ter atenção ao número de kilowatts no momento da compra do robot de cozinha, sabendo desde já que quanto maior for a sua potência, maior será o preço final da sua fatura de eletricidade e por isso, se não quiser que esta dispare, deve optar por um menos potente ou por utilizar este aparelho no período horário mais económico.