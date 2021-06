O desemprego é uma situação dramática, mas tende a ter um impacto muito maior nos trabalhadores mais velhos. O mercado de trabalho, já bastante difícil nesta época da vida dos trabalhadores, coloca mais um obstáculo, uma grande procura de emprego por parte de jovens que frequentemente possuem maior formação académica e constituem mão de obra mais barata, fator que acaba por pesar na decisão final das empresas.

No entanto, não é o fim do mundo ter mais de 50 anos e estar desempregado, ou querer dar outro rumo à carreira porque o atual emprego já não satisfaz. Ainda é possível conseguir um bom emprego. O que pode faltar em juventude ou mesmo em currículo académico sobra em experiência profissional (em uma ou mais áreas) e maturidade, mais-valias inegáveis para qualquer empresa, nem sempre valorizadas.

Como resultado das suas longas carreiras profissionais, os trabalhadores veteranos são frequentemente melhores no controlo das emoções, sobretudo em stresse, o que os torna mais eficazes em momentos de maior pressão. Por outro lado, muitos deles terão ocupado ao longo das suas carreiras cargos de chefia ou, pelo menos, terão os conhecimentos necessários para desempenhar funções de liderança, caso seja necessário.

O importante é nunca esmorecer e nunca desistir nem baixar os braços, até porque, como diz o conhecido ditado popular, "velhos são os trapos". Em colaboração com a Transitar, uma empresa especializada em outplacement e processos de transição de carreira, apresentamos-lhe, de seguida, seis das principais regras a seguir para conseguir o tão almejado emprego quando já se ultrapassou a barreira dos 50 anos.

1. Relance a sua carreira

Investir na área na qual se trabalhou durante a maior parte da vida pode ser o investimento mais seguro. A longa experiência e o conhecimento prático podem levar uma empresa a optar por um candidato mais velho em detrimento de um mais jovem e inexperiente. É boa ideia frequentar cursos de formação, ações de reciclagem, e quaisquer iniciativas que possam atualizar e reforçar as competências.

2. Reveja e atualize o seu currículo

Com uma carreira longa, importa salientar no seu currículo as experiências profissionais mais relevantes, com maiores probabilidades de contribuírem para que seja possível obter um novo emprego. O currículo deve ser curto e conciso, seguindo o modelo de currículo europeu.

3. Aposte nas novas tecnologias

As redes sociais constituem hoje uma forma ímpar de manter contacto com um grande número de pessoas e entidades, o que pode, nalguns casos, abrir inúmeras portas a um novo emprego. Para além disso, é sempre importante estar atualizado com as mais recentes inovações.

4. Crie o seu próprio emprego

Com a experiência e o conhecimento que um candidato de 50 anos tem, criar o seu próprio posto de trabalho pode ser uma excelente alternativa. Já conhece o mercado, já conhece o trabalho, do que é que está à espera? Existem atualmente empresas especializadas que o podem ajudar a desenvolver uma ideia e a criar um plano de negócio. Se não tem dinheiro para investir, recorra ao microcrédito.

5. Volte a estudar

Dizer que nunca é tarde para aprender pode ser um cliché, mas também é verdade. Os 50 anos são uma idade tão boa como outra qualquer para atualizar os conhecimentos ou para adquirir formação noutra área, complementar ou radicalmente diferente, que possa abrir mais portas.

6. Valorize a sua imagem profissional

Uma entrevista de emprego é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, até porque conseguir uma nos dias que correm nem sempre é garantido. Aproveite o momento da entrevista de emprego para mostrar que, com toda a experiência que possui, não só tem ainda muito para dar, como também não se acomodou. O candidato deve exibir confiança e flexibilidade, a par do entusiasmo e da vontade de fazer coisas.

Sublinhe, durante a entrevista de emprego, as mais-valias que empregos passados possam trazer às funções a que se candidata, dando provas da sua experiência. A idade é menos importante do que a experiência. Cuide também da sua imagem antes de ir conhecer aquele que pode ser o seu futuro empregador. O candidato não deve esconder a idade que tem. No entanto, deve assegurar-se de que a sua aparência é a melhor.