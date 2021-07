Tem vários créditos?

O crédito consolidado é uma solução pensada para otimizar uma carteira de créditos. Ao consolidar está a fazer um novo crédito para liquidar créditos que tem em curso. Assim, o crédito consolidado é ideal para as famílias que têm vários créditos, sendo particularmente vantajoso para quem tem um ou mais cartões de crédito.

Cumpre com todos os pagamentos?

É importante desmistificar um facto muito importante. O crédito consolidado é uma solução para quem quer otimizar os seus vários créditos mas não está disponível para clientes com graves dificuldades financeiras. As condições de aprovação são semelhantes às de aprovação de um crédito pessoal (como por exemplo o cálculo da taxa de esforço), e obriga a que o cliente esteja a cumprir com os seus contratos de crédito. Ou seja, caso tenha algum incumprimento terá de procurar outras alternativas pois o crédito consolidado não é uma solução.

Leia também: Como otimizar os seus créditos em 3 passos

Quer baixar as suas prestações?

O crédito consolidado é uma solução para todas as pessoas que queiram baixar as suas prestações com créditos. Através da possível combinação da redução da taxa de juro média e do aumento do prazo, é possível reduzir as prestações mensais para níveis mais comportáveis no seu orçamento.

Quer libertar liquidez para outros projetos?

A redução da prestação mensal proporcionada pelo crédito consolidado permite libertar espaço no seu orçamento familiar para realizar outros projetos, como voltar a estudar, pensar em remodelações na sua casa ou viajar com a família. Permite, ainda, maior folga financeira para ajudar algum familiar ou mesmo para liquidar antecipadamente alguma dívida que tenha. O crédito consolidado otimiza os seus créditos e as suas prestações mas quem decide o que fazer com esta liquidez adicional é o cliente.

Leia também: Como libertar liquidez para conquistar um novo projeto?

Quer começar a investir?

Já pensou o que faria com mais algumas dezenas ou mesmo centenas de euros todos os meses? E já pensou que é mais fácil cortar custos com créditos do que ganhar mais dinheiro? Ao consolidar os seus créditos tem maior margem financeira para novos projetos, para emergências e para garantir a segurança financeira da sua família Já pensou no descanso que é saber que tem espaço disponível no seu orçamento e que tem menos risco de lhe faltar dinheiro?

O crédito consolidado é uma opção que, pelas suas potencialidades, pode fazer toda a diferença na sua vida financeira. Por que não simular a sua consolidação de créditos?