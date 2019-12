Siga estas dicas e conselhos para desfrutar da época natalícia sem gastar em excesso.

Faça um orçamento de todas as despesas - excluindo para já os presentes – desde jantares de Natal, à ceia da consoada, possíveis deslocações, decorações, etc;

Depois faça uma lista das pessoas a quem quer oferecer presentes e, com base no seu limite de gastos total (excluindo o que vai precisar de gastar com as despesas que somou acima), estabeleça o valor total que quer gastar com presentes;

Com base no que quer/pode gastar em presentes determine um valor máximo por pessoa;

Para poupar nas compras quanto mais cedo começar, melhor, pois tem mais escolha nas lojas e evitará o stress de andar de loja em loja nas vésperas de Natal à procura de algo que, à falta de escolha, pode acabar por sair bem mais caro do que estava à espera.

Antes de ir às lojas ou de encomendar online, pesquise e compare preços, veja as promoções e vales de desconto. Assim garante que gasta menos e menos tempo pois já sabe onde encontrar o que procura;

Para gastar menos e dar presentes mais personalizados e atenciosos faça as lembranças – biscoitos, compotas, camisolas, molduras, fotomontagens, vídeos com as melhores fotografias da pessoa a quem oferece, ou então ofereça vales-presente em que pode dar desde babysitting, a passeios, bolos, receitas, jantares, etc.

Ponha em prática a regra dos 5Rs: Reduza: o consumo e logo a quantidade de resíduos produzidos; Reutilize: materiais, por exemplo, aproveite todo o papel, etiquetas, laços e fitas deste ano serem reutilizados no próximo ano; Recupere: arranje por exemplo as luzes de Natal do ano passado se já não funcionarem bem; Renove: use antigos postais de Natal para enviar novos ou para criar enfeites ou etiquetas de Natal originais; e Recicle: ofereça presentes criados por si com materiais reciclados, por exemplo, use antigos frascos para criar mealheiros de vidro que pode decorar e oferecer às crianças da família;

Seja criativo também na decoração da árvore de natal: em vez de comprar enfeites de Natal novos todos os anos, alterne entre as decorações que já tem, escolhendo uma cor num ano e outra no ano seguinte. Assim, parecerá que todos os anos tem uma nova decoração. Não só estará a proteger o meio ambiente, evitando o gasto de plástico desnecessário, como a poupar mais dinheiro;

Eleja o amigo secreto. Permite que cada pessoa tenha apenas de comprar um presente. Primeiro é feito um sorteio e cada membro da família/grupo fica encarregado de oferecer um presente apenas a uma pessoa, mas sempre em segredo! O sorteio pode ser feito "à moda antiga" com recurso a papelinhos ou então online, através de plataformas que já existem para este efeito. E para tornar este jogo ainda mais económico podem optar por estabelecer um limite máximo para o valor do presente;