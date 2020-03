Em janeiro deste ano, e pelo terceiro ano consecutivo, a grande maioria das pensões (até duas vezes o Indexante dos Apoios Sociais) teve um aumento real, acima da inflação, no valor de 0,7%. As pensões até 877,60€ (duas vezes o IAS) subiram os tais 0,7%, enquanto as pensões entre os 877,60€ e os 2.632,80€ (6 vezes o IAS) cresceram apenas 0,24% (em linha com a inflação).

A somar a este valor, após aprovação por unanimidade na Assembleia da República, o Orçamento do Estado 2020 determinou que vai existir ainda um aumento extraordinário de 10 euros para as pensões mais baixas. Contudo, para os pensionistas que recebam uma pensão cujo montante tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015, a atualização é de apenas 6 euros, sendo deduzida o valor da atualização anual verificada em janeiro de 2020.

Pensões mais altas ficam “congeladas” este ano

Nas pensões que ultrapassam os 2.632,80€, o aumento é igual à inflação reduzida de 0,25 pontos percentuais, o que fará que este escalão fique estagnado. Isto porque o valor da inflação usado para estes cálculos foi de 0,3%, de acordo com os dados do INE.

Reforçamos ainda que são abrangidas pelo aumento as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pela segurança social e as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente atribuídas pela CGA, I.P.

E como posso calcular a minha pensão líquida?

Uma vez publicadas todas as tabelas de retenção na fonte sobre o IRS, já é possível fazer o cálculo da sua pensão através deste Simulador de Pensão Líquida 2020. Esta ferramenta, que pode ser utilizada tanto por pensionistas do setor público como do privado, vai ajudá-lo a fazer uma melhor gestão das suas finanças pessoais e a saber com quanto é que vai passar a contar no final do mês.

Para fazer esta simulação precisa apenas dos seguintes dados: área de residência (Portugal Continental, Açores ou Madeira), estado civil, tipo de pensão, valor bruto da pensão, se tem dependentes e se, o seu cônjuge ou os seus dependentes, são portadores de necessidades especiais.

No caso de ter subscrito um produto para reforçar a almofada financeira nesta fase da sua vida, como um Plano Poupança Reforma (PPR), por exemplo, o valor líquido disponível mensalmente será a soma das várias parcelas de rendimento.

Quando é que esta medida entra em vigor?

Prevê-se que o aumento extraordinário das pensões entre em vigor entre abril e maio. O Orçamento do Estado (OE), que já foi aprovado pelos partidos, aguarda a aprovação do Presidente da República. Após o OE 2020 ser publicado, estes aumentos entram em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte. Ou seja, se for publicado ainda em março, este aumento extra poderá chegar ainda em abril.

Se este não é o seu caso, e ainda se encontra no mercado de trabalho, calcule qual será o seu salário líquido no Simulador de Salário Líquido 2020, com base nas novas tabelas de retenção na fonte (só disponíveis para o Continente) e compare com o seu rendimento atual.