Um dos produtos financeiros escolhidos pelos portugueses para investir as suas poupanças são os Planos Poupança Reforma (PPR). Isto porque representam poucos riscos e têm uma rendibilidade minimamente previsível. No entanto, são instrumentos que suscitam algumas dúvidas. Vejamos então, neste artigo, o que são PPR, como funcionam e que tipos de PPR pode escolher.

Afinal, o que é um PPR?

Um PPR é um instrumento financeiro que permite rentabilizar o dinheiro a longo prazo, com o objetivo de complementar a reforma.

Isto é, há quem subscreva um PPR apenas para criar uma poupança complementar à pensão de velhice de forma a garantir uma situação financeira estável no período da reforma.

Esta é a forma tradicional de olhar para um PPR, uma vez que é um produto rentável a longo prazo.

Assim, quanto mais cedo investir no PPR, maior será o valor junto quando chegar a altura da reforma. Neste sentido, utilizando o PPR na sua reforma, também pode aproveitar benefícios fiscais no seu IRS.

Mas com um PPR também consegue obter uma poupança a médio prazo. Isto porque não é preciso esperar até à idade da reforma para resgatar o dinheiro que investiu no PPR.

Ou seja, pode beneficiar de juros superiores aos de um depósito a prazo e resgatar o seu dinheiro assim que pretender, dependendo do contrato do produto.

De modo a não ser penalizado pelo resgate, é necessário escolher um PPR que se adapte a este objetivo, não podendo usufruir dos benefícios fiscais. Leia bem as condições contratuais do produto previamente e faça contas às possíveis comissões e penalizações.

Que tipos de PPR posso escolher?

Existem dois tipos de PPR: um em que o seu dinheiro é garantido, mas o objetivo de rendibilidade é pouco, e outro em que pode rentabilizar significativamente as suas poupanças, mas corre o risco de perder o seu dinheiro.

Fundos PPR

O primeiro tipo são os Fundos PPR. Este assemelha-se à maioria dos investimentos mobiliários e tem vários graus de risco.

É possível escolher o fundo tendo em conta o nível de risco que pretende correr, uma vez que existem no mercado fundos sem risco, com garantia de capital e ou rendimento, mas com expectativa de baixa valorização, e fundos com elevado risco, mas com retornos potenciais elevados.

Neste produto, o capital é expresso em unidades de participação e tem um determinado valor que aumenta e diminui de acordo com a sua rendibilidade.

Estes fundos são geridos por sociedades gestoras de fundos de pensões, que aplicam o valor que coloca periodicamente, de acordo com a política de investimento do produto que escolheu. Porém, as entregas de capital são feitas diretamente pelos subscritores, pelo que pode colher os frutos deste investimento antecipadamente ou ao alcançar a idade de reforma.

Neste caso, o objetivo é o investimento a longo prazo, mas é possível resgatar previamente o seu PPR. É, contudo, importante que esteja muito bem informado sobre as políticas de investimento destes fundos, condições de resgate, comissões, entre outros fatores.

Nos Fundos PPR é possível conhecer o valor diário das unidades de participação nos sites das entidades gestoras e transferir o dinheiro que investiu num fundo para outro ou para outra instituição.

Seguros PPR

Os seguros PPR são produtos onde o capital aplicado é num fundo autónomo, traduzindo-se num rendimento mínimo, mas sem grandes riscos associados.

Isto é, ao investir em seguros PPR, tem garantia de capital, por norma (excetuando casos muito específicos e atípicos). É uma opção mais conservadora a nível de investimento, que tem como objetivo uma pequena maximização do seu dinheiro a longo prazo.

Caso procure um PPR para alcançar um complemento à sua reforma, e faltem poucos anos para chegar à idade da pensão de velhice, os seguros PPR são uma opção mais segura. Ou seja, mesmo que não maximize o seu dinheiro de forma extraordinária, também não corre o risco de perder as suas poupanças.

Contrariamente aos fundos PPR, nos seguros PPR a divulgação do rendimento é feita de forma anual, e não diariamente. E o valor do rendimento potencial é mais baixo, acompanhando as taxas de juro.

Antes de tomar a sua decisão, informe-se sobre todas as vantagens de investir num PPR e as condições pré-contratuais na apólice, nomeadamente sobre as comissões, os rendimentos e as condições de resgate.