Junho

Este é o mês que dá as boas vindas ao verão. Por isso, o comércio também se prepara para receber esta época do ano da melhor forma: os ginásios apresentam grandes promoções para atrair mais clientes para ficarem em forma.

Além do ginásio, as livrarias também costumam lançar campanhas promocionais. Exemplo disso é a Feira do Livro de Lisboa, que se realiza todos os anos no Parque Eduardo VII. Este ano o certame ocorrerá entre 28 de maio e 14 de junho. Os descontos variam de editora para editora.

Julho

Julho - que marca o início dos saldos de verão - é novamente um mês de descontos para quem pretende fazer férias fora da sua cidade-natal. Se não aproveitou os descontos oferecidos no mês de fevereiro, poderá sempre fazê-lo agora. Poderão surgir oportunidades de sonho em algumas agências de viagem ou companhias aéreas.

Se gosta de ler, aproveite para usufruir de alguns descontos literários. Se não aproveitou junho para adicionar alguns exemplares à sua biblioteca pessoal, saiba que ainda pode fazê-lo durante este mês.

Agosto

Este é o mês da continuação dos saldos de verão. Com o fim desta estação, as lojas aproveitam para escoar o stock e colocar em desconto os artigos que não venderam nos últimos meses.

Nesta altura poderá encontrar vários produtos com grandes promoções, como biquínis, roupa, calçado e acessórios para a praia ou o dia a dia. Se for de férias em setembro é uma boa notícia, pois poderá adquiri-los a um preço muito mais reduzido do que em época normal.

A pensar no regresso às aulas, também é no final deste mês que os hiper e supermercados colocam material escolar e peças de vestuários à venda com promoção.

Setembro

Setembro é a continuação dos descontos para o regresso às aulas, onde as famílias regressam à rotina. Nesta altura é habitual aparecerem campanhas com os habituais descontos.

Se a sua carteira levou um grande arrombo por causa das férias, não compre materiais antecipadamente. Espere pelos descontos que muitas superfícies comerciais e livrarias online oferecem.

Outubro

Este é o mês em que as marcas de automóveis lançam novos modelos. As gamas anteriores desvalorizam e, por isso, pode encontrar diversos modelos em promoção.

Se está a pensar mudar de carro, espere por esta época do ano. A sua carteira vai agradecer.

Novembro

Novembro é sinónimo de Black Friday que acontece na última sexta-feira do mês. Se precisa de roupa ou outro tipo de produtos, neste dia muitas lojas oferecem promoções e descontos que podem chegar aos 75%.

Se ficou curioso, este ano o evento mais atribulado do mundo do comércio tem lugar a 27 de novembro.

Também é neste mês que acontece a Cyber Monday - na segunda-feira a seguir à Black Friday - onde poderá aproveitar descontos em compras online que não se encontram nas lojas físicas. Este ano o evento acontece a 30 de novembro.

Dezembro

Até ao Natal, as lojas apresentam alguns descontos significativos. No entanto, são os supermercados que têm as maiores promoções, principalmente em brinquedos. Assim, se pretende comprar prendas para os mais novos, espere pelo final do mês e faça as suas aquisições antes do dia 25 de dezembro.

É ainda no final deste mês que começam os saldos de inverno - que se prolongam até ao mês de fevereiro - e onde poderá encontrar diversos produtos em desconto.

