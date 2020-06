Residência em Portugal;

Situação de desemprego não voluntária;

Capacidade e disponibilidade para trabalho;

Estar inscrito no centro de emprego da sua área de residência, com efeito de procura de emprego;

Ter trabalhado 360 dias por conta de outrem com registo de remunerações nos 24 meses antes do desemprego. Se este período de descontos para a Segurança Social não estiver garantido, não é possível aceder a este apoio social. Se for este o seu caso, contacte a Segurança Social para saber se terá direito ao subsídio social de desemprego, cujo acesso foi simplificado pelo Governo no âmbito das medidas de ajuda à estabilização social e económica do país devido à pandemia da COVID-19.

Se precisar de informações adicionais sobre a atribuição e requerimento deste subsídio consulte também o Guia Prático Subsídio de Desemprego, da Segurança Social.

Como e onde posso pedir o meu subsídio de desemprego?

Em primeiro lugar é importante referir que o requerimento para o subsídio de desemprego deve ser apresentado no prazo de 90 dias consecutivos, a contar da data que ficou desempregado, no seu centro de emprego, onde deve realizar a sua inscrição. Se não entregar o requerimento dentro do prazo indicado, os dias a que tem direito ao subsídio de desemprego serão reduzidos pelo período correspondente aos dias de atraso.

Para o solicitar deve apresentar a seguinte documentação e/ou informação:

Requerimento de prestação de desemprego (preenchido no centro de emprego);

Declaração de situação de desemprego;

Prova de ação judicial se o empregador terminar contrato de trabalho por justa causa ou vice-versa;

Declaração em mora e prova da comunicação à entidade patronal se o trabalhador suspender contrato devido a salários em atraso.

Quanto e durante quanto tempo vou receber o subsídio de desemprego?

Para conseguir apurar o valor que irá receber de subsídio de desemprego deve saber que este irá corresponder a 65% da remuneração de referência.

Para facilitar e simplificar esta equação, o Doutor Finanças desenvolveu o Simulador de Subsídio 2020, para que consiga assim perceber com o que pode contar no final do mês e durante quanto tempo.

Para que consiga simular corretamente o valor e duração do seu subsídio deve ter na sua posse as seguintes informações:

Número de dias com contribuições, nos 24 meses anteriores ao desemprego;

Quantos meses contribuiu na totalidade da sua carreira;

Idade;

Salário médio dos primeiros 12 meses nos últimos 14 meses;

Número de meses com descontos nos últimos 14;

Valor do subsídio de férias;

Valor do subsídio de Natal;

Situação do agregado familiar e número de dependentes.

Com estas informações vai conseguir saber o valor do subsídio de desemprego que vai receber, bem como a duração da sua totalidade.