À medida que o tempo vai ficando gradualmente mais frio, a chegada da fatura da luz vai-se tornando uma dor de cabeça para muitos portugueses.

Este é de facto um problema comum e torna-se bastante evidente quando observadas as estatísticas do Eurostat que colocam Portugal como o 4o pior país da União Europeia a nível de isolamento térmico, com cerca de 20% dos portugueses a admitirem que não conseguem aquecer as suas casas ou ainda a terem grandes dificuldades no pagamento da fatura de eletricidade durante os meses mais frios do ano.

Surge então a derradeira questão: “como podemos enfrentar as temperaturas mais baixas sem que a fatura de eletricidade dispare?”.

Para o ajudar a preparar-se para os meses mais frios, a Selectra, especializada na comparação de tarifas de eletricidade e gás, deixa-lhe alguns conselhos-chave que o ensinam a aumentar a eficiência energética de sua casa.

1. Mantenha um aquecimento uniforme dentro de casa

Não caia na tentação de ligar os aparelhos elétricos com temperaturas muito elevadas mal chegue a casa. Se pretende economizar e fazer um uso eficiente de energia deve programar o termóstato sempre com a mesma temperatura que deve rondar os 21ºC.

2. Isole todas as fugas de ar

Esta pode parecer uma ideia óbvia, mas é também um dos maiores erros de quem tenta aquecer a casa durante o outono/inverno. De modo a conseguir preservar o calor e evitar ter os aparelhos elétricos ligados durante grandes períodos de tempo, deve antes de tudo, investir num bom isolamento como vidros duplos uma vez que a maioria das fugas de ar acontece pelas janelas.

3. Desligue o termóstato

Durante a noite, dê descanso ao aquecimento elétrico e se tiver de se ausentar de casa, também. No entanto,e em caso de dias muito frios, o que a Selectra recomenda é que ajuste o seu termóstato para cerca de 15oC. Desta forma irá preservar o calor de sua casa, conseguindo reduzir igualmente o consumo em comparação com temperaturas mais elevadas.

4. Coloque temporizadores nas tomadas elétricas

Esta dica é principalmente útil para quem tem uma tarifa de energia bi-horária. Se este é o seu caso, a Selectra aconselha a que programe os aquecedores para funcionarem apenas durante as horas de vazio (22h-8h), de modo a usufruir de preços de eletricidade mais baratos do que comparados ao resto do dia.

No entanto, se a tarifa que tiver contratada for simples, tenha em atenção que o valor a pagar será sempre o mesmo, mas isso não significa que deve deixar o aquecimento ligado durante horas sem fim, e os temporizadores ajudam-no exatamente a fazer essa gestão.

5. Aposte na instalação de painéis solares

Se pensa que os painéis solares só trazem bons resultados no Verão, desengane-se! As horas de luz tendem a diminuir e a meteorologia a ficar mais instável nesta estação do ano, mas isso não significa que os aparelhos fotovoltaicos deixem de produzir energia. Eles continuam a desempenhar a sua função mesmo nos dias mais curtos e podem ser uma boa estratégia para contrabalançar a energia crescente que tendemos a consumir dentro de nossas casas durante o outono/inverno.

6. Contrate tarifas duais de energia

Sabia que ao contratar os serviços de luz e gás com a mesma comercializadora pode usufruir de inúmeras vantagens? As tarifas duas de energia tendem a ter descontos superiores e melhores condições contratuais do que se contratar os serviços individualmente, e por isso deve informar-se melhor sobre estes pacotes junto da sua comercializadora.

7. Aproveite os descontos de inverno das comercializadoras

Quando as temperaturas baixam, a sua fatura de eletricidade tende a aumentar consideravelmente? Este é um problema comum a muitos portugueses, e são já várias as comercializadoras que têm essa preocupação em mente, oferecendo descontos na fatura de eletricidade durante os meses mais frios.

A Selectra aconselha assim, a que faça um estudo de mercado com o objetivo de descobrir qual a tarifa de energia que melhor se adequa às suas necessidades, de modo a conseguir economizar durante esta estação.