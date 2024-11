Cuidado com os planos de saúde…

Antes de avançarmos, deixamos um alerta. Um seguro de saúde não é o mesmo do que um plano de saúde. Não há nada de errado com cada um dos produtos, desde que saibamos que são diferentes. Por vezes, há planos de saúde a ser vendidos como seguros de saúde, o que acaba por ser errado. Assim, é fundamental que perceba que um plano de saúde é um cartão de descontos. Ou seja, a companhia de seguros não paga qualquer valor por si, apenas permite o acesso aos preços negociados para os seus clientes.

Não defendemos que os planos de saúde não podem ser boas soluções para muitas famílias, especialmente para aquelas que não valorizam ter um acesso mais barato aos cuidados de saúde. Muitas vezes, bastam-nos algumas consultas por ano e, para isso, não vale a pena fazer um seguro de saúde. Assim, pode fazer sentido perceber qual o melhor plano de saúde em Portugal.

Conheça as suas necessidades

Depois do alerta, para escolher o melhor seguro de saúde para o seu caso específico, sugerimos que se pergunte:

Para que preciso de um seguro de saúde? Quais os cuidados de saúde que prevejo vir a precisar? Os médicos onde costumo ir têm acordos com as seguradoras?

A resposta a estas perguntas permite-nos orientar a nossa escolha. Saberemos se precisamos mesmo de um seguro de saúde e quais as coberturas que poderemos contratar.

Relação Preço / Cobertura

Falámos atrás das coberturas que podemos contratar. Como se prevê, quanto maiores forem as coberturas, maior será o preço a pagar pelo seguro. E isto é verdade porque quanto maiores forem as coberturas maior a probabilidade de a companhia de seguros ter de desembolsar dinheiro. Simples.

Para o ajudar na escolha das coberturas e com isso garantir que apenas irá pagar pelas coberturas que realmente valoriza, destacamos as duas principais:

Hospitalização, uma cobertura menos utilizada, pelo que normalmente não encarece muito o seguro; Ambulatório – Está é a cobertura que encarece o seguro, na medida em que consiste no pagamento de consultas, análises e outos exames de diagnóstico.

Depois destas duas coberturas, podemos ter coberturas de estomatologia, próteses e ortóteses (óculos e afins) ou de medicamentos. A escolha de alguma destas coberturas deve ser muito bem ponderada na medida em que encarecem muito o seguro. O mesmo será dizer que acabamos pagando quase a totalidade dos aparelhos ou dos óculos no prémio mensal. Por vezes, valerá mais a pena fazer um seguro dental à parte.

Conceitos importantes

Quando falamos de seguros, em especial de seguros de saúde, convém sermos conhecedores de alguns conceitos importantes:

Franquia – A franquia é a parte do custo que fica a cargo da pessoa segura. Assim, se um ato médico custa 50€ e se a franquia é 15€, significa que a companhia de seguros para 35€ e a pessoa segura os restantes 15€.

Carências – A carência ou período de carência é o período durante o qual a companhia de seguros não assume qualquer pagamento dos atos médicos. As carências dependem das coberturas e podem ir de 30 dias a 365 (no caso do parto em algumas companhias).

Exclusões – É possível que a pessoa segura tenha alguma doença ou problema pré-existente antes de contratar o seguro. Nestes casos, a seguradora pode optar por agravar o prémio ou por excluir a patologia. Assim, todos os atos médicos relacionados com essa patologia acabam por não ser comparticipados pela seguradora, embora tenhamos ainda assim acesso aos preços convencionados.

E o IRS?

É possível colocar os prémios suportados no seguro de saúde no seu IRS. Nestes casos, pode deduzir até 15% do prémio pago, com um máximo de 1.000€.

Como escolher o melhor seguro de saúde?

Com base na informação acima, tem os principais critérios para escolher o seu seguro de saúde. Pode transferir um seguro de saúde para outra companhia e não ter de suportar períodos de carência. Em qualquer dos casos, sugerimos que consulte diferentes alternativas nas várias seguradoras em Portugal, para o qual pode beneficiar dos serviços de um mediador de seguros. Foque a sua atenção na relação preço/coberturas e procure ter apenas as coberturas que valoriza.

Um último alerta…

As famílias estão a usar cada vez mais os seus seguros de saúde, o que tem provocado um aumento de custos nos últimos anos (o que provocou, ainda, alterações no regime da ADSE). É natural que os prémios subam e que as franquias aumentem. Aliás, os cuidados de saúde estão cada vez mais dispendiosos, pelo que é fundamental perceber se tem espaço no seu orçamento familiar para manter o pagamento.