Embora seja normal pensar que dificilmente cairia em esquemas fraudulentos, a verdade é que às vezes são tão bem planeados e desenvolvidos, que se torna fácil acreditar no que lhe estão a oferecer.

Exemplo disso são os tempos em que vivemos. Dada a pandemia da Covid-19, e com os cortes severos nos rendimentos, são muitos aqueles que se aproveitam para passar por intermediários de crédito, com o objetivo de obter dinheiro das famílias e empresas. A PSP registou mesmo um aumento de 131% de burlas com fraude bancária desde o início da pandemia.

Por isso, é muito importante que esteja atento e bem informado. Para ajudá-lo, reunimos alguns fatores chave para que possa identificar estes esquemas e que o podem ajudar a evitar cair em burlas e fraudes.

1. Confirme se a entidade é um intermediário de crédito autorizado

O ponto de partida trata-se de perceber se a entidade à qual está a recorrer é mesmo uma instituição ou intermediário de crédito reconhecido pelo Banco de Portugal, através do Portal do Cliente Bancário.

Podem desempenhar a atividade de intermediário de crédito tanto pessoas singulares quanto coletivas, desde que devidamente certificados. Apenas estes podem utilizar as expressões como “intermediário de crédito”, “mediador de crédito”, “agente de crédito” ou equivalentes na sua firma ou denominação.

2. O processo de avaliação não lhe pode ser cobrado