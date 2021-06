São, pelo menos, seis as coisas que o impedem de se sentir zen no trabalho. Ter melhores resultados no seu desempenho profissional depende, todavia, muito de si e da(s) postura(s) que (não) adota. Com o passar dos anos, vão-se ganhando (maus) hábitos e vícios que, muitas vezes, nos impedem de sermos mais produtivos nas tarefas que desenvolvemos. É o caso destes seis. As recomendações dos consultores laborais que os estudaram e outras tantas estratégias que o vão ajudar a manter a calma nos momentos difíceis.

1. Acordar tarde

Se começa o dia já stressado porque tem pouco mais de uma dezena de minutos para se despachar, calcule quanto tempo precisa para tomar um banho calmamente e desfrutar do seu pequeno-almoço e passe a acordar mais cedo. Ir para o trabalho mais tranquilo tornará o seu dia mais produtivo.

2. Ficar irritado com o trânsito

A circulação rodoviária é outro fator de stresse. Deixe o carro na garagem e vá de transportes públicos. Aproveite a viagem para relaxar a ouvir música, para colocar a leitura em dia ou até para dormir mais um pouco. Se não dispensa a viatura, coloque o rádio na sua estação favorita ou ouça aquela música que o deixa sempre bem-disposto.

3. Almoçar em frente ao computador

Fazer uma refeição diante do ecrã não é uma verdadeira pausa e, sem esse período de paragem forçada, acaba por se cansar mais. Obrigue-se a abandonar o local de trabalho e a tomar um pouco de ar na sua hora de almoço. Ao longo do dia, faça igualmente pausas de uma dezena de minutos para descansar a vista, trocar impressões, hidratar-se, fazer alongamentos e/ou renovar energias.

4. Aceitar tarefas extra

Aprenda a dizer que não e deixe os super poderes para os heróis da banda desenhada, da televisão e do cinema. Se o fizer, conseguirá concentrar-se apenas naquelas que são as suas funções laborais, não se dispersando nem perdendo o foco. Pense no tempo que quer passar com a sua família e amigos e o tempo que precisa para si e não ocupe mais do que o restante com o trabalho.

5. Beber quatro (ou mais) cafés por dia

É verdade que, em pequenas doses, a cafeína pode ajudá-lo a concentrar-se. Mas, consumida em excesso, interfere com o sistema nervoso, podendo afetar a sua saúde. Beba menos café e, se fuma, pense também em abolir esse mau hábito. Ingerir esta bebida em frente ao computador é outro erro. O ideal é fazer uma pausa com um colega, aproveitando para falar de assuntos que não sejam da esfera laboral.

6. Desesperar com a tecnologia

Em vez de culpar os fabricantes quando algo corre mal, grave constantemente o seu trabalho e faça back-ups de todos os documentos e e-mails, organizando-os por pastas no servidor da empresa e, idealmente, guardando-os num disco externo, numa pen, num cartão de menória e/ou num CD ou, no caso de necessitar de um espaço de armazenamento maior, num DVD.