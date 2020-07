Os pormenores podem fazer a diferença e observá-los de perto permite ver imperfeições, defeitos, ou descobrir um detalhe interessante. Nas compras online, veja se o item escolhido tem várias fotografias ou então peça ao vendedor se tem mais imagens para perceber como este será ao vivo. Este simples gesto vai ajudá-lo a poupar tempo e dinheiro.

3. Tente saber qual é o motivo da venda

Seja curioso. Pode perguntar ao vendedor porque está a vender aquele artigo. Porque é importante? Porque pode dar-lhe pistas sobre a qualidade do produto e pistas para negociar. Por exemplo, se estiver a comprar um sofá o vendedor pode ter vários motivos para se querer desfazer dele: comprou um novo maior, vai mudar de casa ou prefere outra cor. Se o vendedor tiver urgência em vender pode também ser um ponto a seu favor e conseguir um preço melhor.

4. Compare preços

Esta é uma dica clássica. Deve comparar o preço do produto em segunda-mão, o do produto novo e fazer a comparação em diferentes sítios físicos e plataformas online de venda de produtos em segunda-mão. Não deixe de ver as várias oportunidades e de analisar durante algum tempo as opções do mercado. Vai ajudá-lo a identificar a melhor oportunidade de compra.

5. Esteja preparado para negociar

Na maioria dos casos consegue negociar. Pode oferecer alguma coisa que queira trocar ou comprar mais do que um produto e propor um desconto de quantidade. Se o que vai comprar tiver algumas marcas de uso, pode também utilizar esse ponto a seu favor e fazer uma contraproposta. Em todo o caso, faça propostas dentro dos preços pedidos ou que lhe pareçam razoáveis. Se fizer o exercício de comparação antes, pode saber quais as propostas do mercado e conseguir uma que esteja dentro destas linhas.

6. Escolha um local público para a venda presencial



Especialmente se for uma compra direta e se tiver que se encontrar presencialmente com o vendedor. como não sabemos quem está do outro lado, o melhor é ser prudente e minimizar as hipóteses de burla ou assalto. Há menos possibilidade de isso acontecer e de conseguir pedir ajuda se marcar o encontro num local público.