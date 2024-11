É um facto generalizado: vivemos numa sociedade consumista. Apesar disso, e embora o gosto pelas compras seja muito variável de pessoa para pessoa, é possível identificar, através da Astrologia, a forma como os nativos de cada signo lidam com as compras e as tendências e hábitos de consumo. Ora confira:

Carneiro

Muito prático e despachado, Carneiro não gosta de perder tempo a fazer compras. Enfiar-se num Centro Comercial apinhado de gente está completamente fora de questão para este nativo, que sabe encaixar como ninguém as compras que tem para fazer nos tempos mortos que acabam por surgir ao longo do dia. Por exemplo, é capaz de tirar a senha para ser atendido nos Correios e, enquanto espera pela sua vez, dar um pulinho ao supermercado e fazer as compras de que precisa para a semana toda. Compra roupa por impulso, quando alguma peça chama a sua atenção quando está de passagem, a meio de outra coisa qualquer. Como a sua mente é muito rápida, sabe fazer bons negócios e não deixa de regatear o preço, o que o leva a fazer boas compras.

Touro

Touro é muito poupadinho. Mesmo muito. Não gosta de gastar dinheiro à toa nem abre os cordões à bolsa facilmente, e por isso ir às compras com ele pode fazer esgotar a paciência da alma mais piedosa. Gosta de comparar toooodos os preços, correndo os vários supermercados e todas as lojas de roupa de uma superfície comercial. No fim, é capaz de esperar pela época de saldos, estando sempre atento à baixa de preços. Prefere comprar poucas coisas, mas de boa qualidade, que possam durar a vida inteira. Tem um grande orgulho nas compras que faz e sente-se muito feliz com as suas aquisições, pois é um signo bastante materialista.

Gémeos

Fazer compras, para Gémeos, é "um frete", uma obrigação aborrecidíssima a que não pode escapar. Assim, tenta fazer as compras quando está caminho de qualquer outra coisa, de passagem e da forma mais rápida que conseguir. Muitas vezes acontece-lhe, contudo, meter os pés pelas mãos, esquecendo-se de compras no carro ou comprando duas vezes o mesmo artigo. Quando encontra alguma roupa que lhe agrade aproveita logo a oportunidade, mesmo que se trate de uma camisola de lã que ele viu numa loja a meio de agosto. O mesmo acontece com os presentes de Natal ou de aniversário, que habitualmente compra com largos meses de antecedência, aproveitando a liquidação total de uma loja.

Caranguejo

Este é um dos signos que mais se deleita com as compras e por isso é capaz de criar um ritual como levantar-se mais cedo todos os domingos para ir passear ao Centro Comercial, só para ver as últimas novidades. É que Caranguejo adora as suas coisinhas mas é também muito apegado ao dinheiro, esperando pelos saldos enquanto vai namorando aquela peça que chamou a sua atenção e faz figas para que ninguém a compre entretanto. O mesmo acontece com os presentes de Natal ou de aniversário: adora escolher, cuidadosamente, o que vai oferecer a cada pessoa, analisando todas as ofertas e avaliando qual será a melhor opção. Gosta de escolher o papel de embrulho, a forma como vai oferecer o presente e todos os pequenos pormenores nos quais põe tanto da sua emoção. Quanto às idas ao supermercado, Caranguejo é muito guloso e adora fazê-las ao final de um dia de trabalho, enchendo o carrinho com guloseimas e iguarias que o irão deleitar não só a si, mas também levando aquilo de que a sua família mais gosta.

Leão

Leão, se pudesse, viveria numa mansão e teria um cartão de crédito de fundo ilimitado, para gastar a seu bel-prazer nas lojas mais caras e sofisticadas. Aliás, se pudesse, Leão teria um avião particular no qual se deslocaria às capitais da moda para fazer compras sempre que estivesse a precisar de uma mudança de visual. Este é um dos signos mais consumistas do Zodíaco e que mais sofre quando tem de enfrentar a sua conta bancária. A qualidade, para Leão, é uma questão de necessidade. Gosta mais de comprar presentes para si próprio do que para os outros, embora seja generoso, não tem muita paciência e é capaz de despachar as prendas que tem para comprar de uma vez só. Gosta de ir ao supermercado para abastecer o seu frigorífico com os petiscos de que mais gosta, e se encontrar uma boa promoção é capaz de esgotar o stock da loja, se puder.

Virgem

Este é um dos signos menos consumistas e mais poupados do Zodíaco. Virgem é muito modesto e não precisa de grandes luxos para ser feliz. Por essa razão, encara as compras com o mesmo sentido prático com que aborda tudo o resto na sua vida. Pragmático e rigoroso, costuma fazer listas de compras, que cumpre à risca, da forma mais eficiente possível. Compra tudo aquilo de que precisa consoante a proximidade das lojas e, obviamente, os preços. Este nativo é outro fervoroso fã das promoções e dos cupões, aproveitando todas as oportunidades. Os seus presentes são geralmente práticos, algo de que a pessoa precise e que não seja muito dispendioso. A sua roupa é comprada quase sempre nas mesmas lojas, pois mantém-se fiel à qualidade e às marcas que nunca o desiludiram.

Balança

Balança nasceu para fazer compras. Essa é a razão pela qual, aliás, há muitos shop advisers (conselheiros de compras) e profissionais ligados à moda e à estética que nasceram sob este signo. Os letreiros luminosos das lojas, as etiquetas de saldos, os eventos de liquidação de lojas fazem brilhar de emoção os olhos destes nativos. Adoram escolher, comparar, regatear, e voltar para casa de pés cansados e braços cheios de sacos, com as mãos a abarrotar com embrulhos e embrulhinhos, mil e um acessórios, objetos pessoais, calçado, muito calçado, e roupa, muita roupa. Mas, atenção! Balança não gosta de gastar muito dinheiro porque os seus gostos são tão volúveis que as peças não precisam de durar muito - aliás, ele até se sente culpado se durarem, pois o mais certo é que ele já esteja farto da sua peça favorita antes mesmo de a estação terminar. Quanto aos presentes para oferecer aos outros, encontram-nos por acaso enquanto fazem as suas compras, e vão atalhando caminho e ficando com as prendas compradas.

Escorpião

Como em tudo o mais na sua vida, Escorpião é bastante discreto nas suas compras. Este é o nativo que dispensa a aventura de ir às compras com as amigas, mas secretamente ele é bastante vaidoso e adora compor o seu figurino a rigor. Gosta de fazer compras a horas de pouco movimento ou em lojas menos conhecidas, detesta a confusão e procura sempre encontrar peças únicas, originais, que mais ninguém tenha. Adora fazer bons negócios, mas é capaz de gastar tanto como puder, apostando na qualidade. Não compra presentes para muitas pessoas, mas os seus escolhidos são brindados com presentes valiosos. Adora impressionar aqueles que ama, e muitas vezes gasta mais com os outros do que consigo mesmo.

Sagitário

Sagitário detesta ir às compras, mas adora comprar coisas. Contraditório? Exatamente! Este signo é um grande adepto do luxo e do prazer, e adora ter coisas boas, roupas de grandes marcas, acessórios vistosos. No entanto, perde a paciência perante Centros Comerciais apinhados de gente e detesta ter de escolher, experimentar, avaliar preços. Atenção, pois nunca desperdiça uma boa promoção. Mas é capaz de comprar logo 20 artigos, se puder, para garantir que não vai ter de voltar às compras tão cedo. É generoso nos seus presentes, sendo geralmente original, mas assim como compra para si, também compra para os outros: por impulso. As idas ao supermercado são igualmente feitas "a grosso": se puder logo encomendar grandes quantidades online e pedir que lhe entreguem as compras em casa, tanto melhor.

Capricórnio

Este é um dos signos que menos gosta de ir às compras e, ainda assim, é um dos que mais se preocupa com a sua elegância e com a qualidade em tudo o que usa, o que veste, o que come. Capricórnio é muito meticuloso e pondera amplamente os seus investimentos antes de gastar dinheiro. Não se importa de esperar por uma boa promoção, mas é incapaz de fazer compras em lojas de baixa qualidade. Valoriza os artigos que duram anos e anos, os tecidos que se mantêm intactos, o calçado que permanece confortável e elegante estação após estação. É bastante fiel às mesmas marcas, sendo capaz de fazer compras nas mesmas lojas durante uma vida inteira. Aprecia os alfaiates, as costureiras, o comércio tradicional, os produtos biológicos. No supermercado, a sua atenção vai sempre para os produtos gourmet, prefere comprar carne no talho e peixe no mercado, por exemplo.

Aquário

Aquário não nasceu para fazer compras. Este nativo é bastante desligado dos bens materiais e aflige-o pensar no desperdício e naquilo que se gasta desnecessariamente, havendo pessoas que não têm sequer os bens básicos de que precisam para viver. Compra aquilo de que precisa de uma forma muito prática, sendo capaz de ter várias camisolas do mesmo modelo, em cores diferentes. Opta sempre pelo conforto e pela boa relação qualidade-preço, gosta de andar a par da moda mas não perde a cabeça sem pensar duas vezes antes de gastar dinheiro. No supermercado é bastante equilibrado e comedido, optando geralmente por produtos essenciais saudáveis e fazendo compras online sempre que pode. Aliás, a internet é o seu grande centro de comércio, comprando os seus presentes e objetos pessoais sem ter sequer de se levantar da cadeira.

Peixes

Peixes é romântico, sensível, delicado, e as suas compras refletem bem esta personalidade que voga ao sabor das marés. Se está deprimido, nem liga sequer ao que veste, ao que come, ao que usa. Se está bem disposto adora pavonear-se pelas lojas e encher-se de objetos bonitos, comprando roupas baratas, mas em grande quantidade, e uma infinidade de malas, ganchos, carteiras e todo o tipo de acessórios. Se puder fazer compras com as amigas, tanto melhor. Não é um bom gestor da sua carteira e perde facilmente o controlo sobre as contas, acabando por gastar numa semana aquilo que devia gerir durante todo o mês. As suas idas ao supermercado oscilam, assim, em função da fase em que se encontra.