Caso compre as prendas em lojas físicas, escolha formas onde consiga poupar. Mas se optar por compras online devido à sua facilidade, é importante que esteja informado sobre os métodos de pagamento seguros, a política de trocas e devoluções e o desalfandegamento, se vierem de fora da União Europeia. Vejamos, neste artigo, 5 dicas que pode seguir para que a corrida às prendas de Natal este ano seja uma caminhada (e não uma corrida).

Estabeleça uma lista e um orçamento

Para que consiga comprar as prendas de Natal sem stress nem confusão, é essencial que estabeleça uma lista daquilo que quer comprar. Não precisa de saber exatamente aquilo que vai oferecer a cada pessoa - porque até pode encontrar outras prendas que ache que são mais adequadas - mas, pelo menos, ter uma noção das lojas onde vai.

Depois, é importante que decida, nomeadamente em conjunto com a família, o preço máximo que pretendem gastar com as prendas para cada um. Por exemplo, podem definir gastar até 20 euros com cada presente. Assim, consegue mais facilmente decidir aquilo que vai oferecer no momento da compra.

Aposte nas compras online

Para fugir à confusão das grandes superfícies e poupar tempo na deslocação, pode apostar na compra das prendas online. Ao fazê-lo pela internet consegue ver mais facilmente a variedade e disponibilidade dos produtos, do que se comprasse em loja.

Se optar por este caminho, é importante que saiba que, provavelmente, pagará portes e que também esteja atento ao prazo da entrega. Há lojas/sites que demoram a entregar, pelo que se deve certificar de que as encomendas que vai fazer chegam a tempo da troca de prendas, independentemente de acontecerem no dia 24 ou 25, de acordo com a tradição da sua família.

Sabe pagar online em segurança?

Caso escolha o online para as suas prendas de Natal, deve escolher um método de pagamento seguro. Por exemplo, conhece os cartões virtuais do MBway?

A aplicação MBway é atualmente uma ferramenta muito utilizada para transferências de dinheiro rápidas, por serem feitas através do telemóvel. O que muitos não sabem é que, além disso, esta aplicação permite a criação de cartões de crédito virtuais, os cartões MBNET, onde pode colocar o plafond que pretender. Estes estão associados à sua conta, mas geram um número, data de validade e código de segurança diferentes.

Esta é uma forma de conseguir pagar em segurança porque os cartões virtuais não fornecem dados da sua conta real, pelo que é praticamente impossível conseguirem aceder à sua conta bancária. Além disso, também pode optar pelas transferências, as referências multibanco e o Paypal.

Conheça a política de trocas e devoluções

Por serem prendas, é importante que tenha conhecimento da política de trocas e devoluções do site onde está a comprar. Isto porque a pessoa pode não gostar do presente, o artigo pode não servir e precisar de trocar o tamanho, ou até vir com defeito, e aí será importante saber se pode devolver ou trocar.

Esta política varia muito consoante as lojas, porque as mesmas não são obrigadas a aceitar a troca ou a devolução dos produtos, mas fazem-no para fidelizar os clientes.

Por outro lado, muitas lojas têm a política definida no site e costumam aceitar trocas e devoluções num determinado prazo. Além disso, nesta altura, a maioria estende esse período de forma a acautelar as prendas relativas ao Natal.

Se comprar online as regras são diferentes. As lojas dão, pelo menos, um prazo de 14 dias e existem estabelecimentos que não permitem, de todo, que troque ou devolva os produtos em loja. Podendo apenas devolver da mesma forma que adquiriu o produto. Também acontece que, caso queira trocar um produto que comprou online em loja, só o possa fazer pelo mesmo produto em tamanho diferente.

Como desalfandegar uma encomenda?

Caso faça uma compra online que venha de fora da União Europeia (UE), saiba que provavelmente vai ter de desalfandegar a encomenda. Isto porque deixou de haver isenção de IVA desde de junho de 2021 para produtos até 22 euros, pelo que é preciso desalfandegar as encomendas que não tenham pago IVA à cabeça.

E como é que se desalfandega uma encomenda? O primeiro passo é entregar a documentação comercial aos CTT, que vão contactá-lo para tal, e o segundo é pagar o IVA.

Os CTT podem contactá-lo através de SMS, e-mail ou carta para lhe dar um código referente à sua encomenda com o número do objeto, e possa então desalfandegar a sua encomenda, por isso, mantenha-se atento.

Por fim, é possível seguir a encomenda através do tracking dos CTT, para que garanta que corre tudo bem com a chegada da prenda.