Se sofre de ansiedade por voltar ao escritório, não está sozinho

Após longos meses a trabalhar em casa, esta na hora de voltarmos ao escritório. Se no início nos queixávamo-nos de isolamento, falta de separação entre a vida pessoal e profissional, excesso de trabalho ou de esgotamento, e até tivemos que recorremos ao apoio psicológico devido ao confinamento, a verdade é que acabámos por habituarmo-nos a trabalhar remotamente.

Agora, quase todos os trabalhadores em teletrabalho, deseja continuar nesta modalidade. É o que conclui o estudo “O impacto da pandemia COVID-19 na vida dos Portugueses”, do Observatório da Sociedade Portuguesa, da Universidade Católica de Lisboa, realizado em março, em que cerca de 80% dos inquiridos a trabalhar em casa gostaria de continuar nesse regime. Deste modo, muitos não imaginamos voltar para o local de trabalho e estamos a sofrer de ansiedade no regresso ao escritório.

Por isso, comece por saber que, se está a sofrer de ansiedade por voltar ao escritório, não está sozinho nesta situação. De facto, um estudo recente produzido pelo Instituto Americano Limeade, “Employee Care: Defining the New Normal”, mostrou que todos os trabalhadores em teletrabalho entrevistados apresentavam sintomas de ansiedade por regressarem ao escritório.

O que pode fazer para melhorar o seu bem-estar físico e mental

E quais são as razões pelas quais sentimos ansiedade por ter de voltar ao escritório? Na minha prática diária em psicologia clínica, os pacientes têm referido sobretudo: 1) voltar ao escritório cria mudanças nas rotinas e há que novamente discutir a divisão de tarefas familiares; 2) ansiedade social – estamos sem prática de habilidades sociais e sentimo-nos mais constrangido e menos confiantes em estar com os outros.

Então, o que pode fazer para diminuir a ansiedade e melhorar o seu bem-estar físico e mental no regresso ao escritório?

Comece por fazer um planeamento do regresso ao escritório. Faça a programação semanal do que vai ter que fazer: incluía toda a sua rotina diária. Considere algumas roupas que vai precisar, ou o ATL para o seu filho. Defina um equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal.

Fale com a sua empresa. Tenha uma conversa com o seu supervisor ou os recursos humanos, para saber quais são as alterações no escritório. Deve preparar-se para o novo ambiente de trabalho, que terá mudanças para proteger a saúde dos trabalhadores. Explore a opção do trabalho misto. Muitas empresas estão a adotar esta modalidade híbrida de trabalho, que poderá ajudar na transição para o escritório.

Procure a ajuda dos seus colegas, família e amigos. Não queira fazer tudo sozinho. Fale com a sua família e amigos. Identifique o que precisa e como o poderão ajudar. Combine com os seus colegas como irão ser os primeiros dias no escritório.

Se sentir que a ansiedade está a tornar-se um problema sério, não espere mais para pedir ajuda! Considere a possibilidade de pedir a ajuda profissional de um psicólogo ou psicoterapeuta, que poderá ajuda-lo a enfrentar esta nova situação.

Elisabete Condesso / Psicóloga e Psicoterapeuta