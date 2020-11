Há coisas que eles preferiam que não se soubessem. Tal como as mulheres, também os homens desfrutam de pequenos prazeres clandestinos que preferem esconder do sexo oposto, por diversas razões. Apesar das exceções que confirmam a regra, a realidade é que os portugueses estão diferentes. Em muitos aspetos, o seu comportamento aproxima-se mesmo do de muitas mulheres, como sublinham muitos especialistas. Descubra, agora, alguns exemplos que o comprovam, cinco coisas que eles fazem e teimam em não admitir.

1. Cuidam da imagem

A cosmética masculina é um segmento de mercado em ascensão e não nos referimos apenas ao gel de barbear e ao aftershave. Cremes antirrugas, cremes de olhos e hidratantes de rosto e corpo são alguns dos produtos que cada vez mais se encontram no nécessaire masculino, sendo, a queda de cabelo, o problema que mais os preocupa. Nos últimos anos, com o aumento dos homens de barba, esta preocupação aumentou.

2. Folheiam revistas femininas

Estas publicações mostram aos homens o que as mulheres querem e sobre o que falam e eles acham-nas divertidas. Em Portugal, cerca de 20% dos leitores da revista feminina Saber Viver são homens, como confirmou um estudo realizado pela editora que a publica. A decoração é, a par da saúde e da alimentação, a área que preferem mas, na prática, também leem os artigos de sexo e os de moda e beleza.

3. Gostam de séries de televisão femininas

A razão de séries de televisão femininas como "Donas de casa desesperadas" ou "Sexo e a cidade" atingirem picos de audiência é por serem apreciadas (e seguidas) tanto por mulheres como por homens. O mesmo se sucede com outras que retratam realidades familiares e abordam temáticas tradicionalmente mais femininas, como é o caso de "Uma família muito moderna", "Irmãos e irmãs" ou ainda "Friends".

4. Avaliam o estilo de outros homens

Pergunte ao seu parceiro se acha o Brad Pitt ou o Ruben Rua atraente e, provavelmente, ele dir-lhe-à que não tem opinião sobre o assunto. Mas quer saber a verdade? Na realidade, como sublinham muitos especialistas nacionais e internacionais, eles observam como os outros homens se vestem, reparam no seu físico e até fazem comparações em surdina... Mas o mais másculo dos homens dificilmente o admitirá.

5. Também choram

Embora muitos não o admitam, a verdade é que eles também choram. De acordo com um estudo científico realizado por um grupo de investigadores da Universidade do Minnesota, nos Estados Unidos da América, os homens choram em média 1,4 vezes por mês. No cinema, também são muitos os que o fazem. Da próxima ver que for ver um daqueles filmes que até fazem chorar as pedras da calçada, repare nisso!