Regressar ao escritório não é novo e pode ser um fator positivo no sentido em que permite rever os colegas e regressar à habitual azáfama do quotidiano profissional – da qual muitos já sentem saudades. Mas a mente pode ser traiçoeira, pois já está conformada com a rotina dos últimos meses e, como sabemos, sempre que surge alguma mudança tende a complicar a sua adaptação.

A melhor forma de olhar para o regresso ao escritório é encará-lo como um desafio – e se é um desafio, é para vencer. Não será igual, mas certamente será especial. A verdade é que preparar a mente para regressar ao espaço físico pode ser mesmo um desafio para alguns.

Vamos preparar este recomeço de forma positiva?

1 - Reorganizar a agenda e horários

Acorde cedo e cuide de si antes de sair de casa. Estabeleça uma rotina: o horário de saída; as paragens, por exemplo, para levar os filhos à escola ou caso tenha de dar boleia a algum colega; se vai de transportes. Planeie tudo com antecedência para que nada se atrase.

2 - Velhas rotinas, novos hábitos

A mente facilmente retoma as velhas rotinas, ainda que com alguma diferença com os cuidados atuais. Lembre-se que, embora com as medidas estabelecidas pela DGS, é possível conversar com os colegas, partilhar as experiências que todos sentiram em casa, as dificuldades e o que cada um aprendeu e podem, agora, acrescentar no escritório.

3 - Ansiedade e medo

Não crie grandes expectativas e encare o medo como uma preparação para não se descuidar nem falhar os compromissos próprios e com os colegas. A ansiedade é controlada a viver o presente, em reagir perante as adversidades que vão aparecendo. Não deixe dúvidas por esclarecer antes de regressar. Se sentir o stress a acumular, faça cinco respirações profundas e vai perceber que a mente e o corpo ficam mais calmos e tranquilos.

4 - Partilhar momentos

Na pausa, ou durante o serviço, procure saber como cada colega passou os últimos tempos: as peripécias, os desafios, os filhos e a família e partilhe o que sentiu. Existem vários assuntos a explorar para descontrair e descansar um pouco a mente. Além disso, está comprovado que os 10 minutos de pausa ajudam no aumento da produtividade e bem-estar… Então, faça a sua pausa.

5 - Não fazer tudo num dia. Entre com calma

O que se comprometer a fazer, faça com consciência. É mais produtivo preparar o local de trabalho, estar com os colegas e ir fazendo as tarefas, pois o descontrolo sobre prazos pode levar a picos de stress que terão resultados negativos a médio prazo.

6 - Finalizar o dia

No regresso a casa, ou já em casa, estabeleça cinco minutos de relaxamento: oiça a sua música, beba um chá ou mesmo aquele copo de vinho e reveja o dia. Guarde apenas o melhor de cada dia e estabeleça uma barreira profissional. Não pense mais no que aconteceu ou como foi, desligue o trabalho.

Em casa, durante as folgas e ao fim de semana, é tempo de dedicar-se a si e à sua família. Não dispense o lazer pois é fundamental para uma mente saudável.

Estes hiatos e rotinas fazem parte da pirâmide do sucesso, que quando realizada durante vários dias sequenciais, apresentam resultados extremamente positivos – a nível profissional e pessoal.

Por Joana Freitas, Mental Coach & CEO Up Your Mind