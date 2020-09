A vaginose bacteriana (VB) é uma infeção vaginal que ocorre quando existe um desequilíbrio da microflora natural da vagina. Normalmente, esta é constituída por “bactérias boas”, “bactérias nocivas” e ainda alguns fungos.

As “bactérias boas”, ou Lactobacillus, são os principais constituintes e têm uma função-chave no mecanismo de defesa da zona íntima. Estes produzem ácido lático que faz com que a vagina tenha um pH ácido e, assim, dificulte a proliferação das “bactérias nocivas” causadoras da VB.

O equilíbrio da microflora vaginal é frágil, razão pela qual esta é a infeção vaginal mais comum, afetando 1 em cada 3 mulheres durante a sua vida. No entanto, existem alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da infeção, como a toma de antibióticos, ou a utilização de geles/sabonetes normais na lavagem da zona íntima.

Pode parecer assustadora e no caso de não ser tratada pode levar a complicações, particularmente durante a gravidez ou no parto, no entanto, na maioria dos casos, é simples de tratar.