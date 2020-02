As alterações do tamanho e função tiroideia fascinam os médicos desde a antiguidade. O seu aumento, a que chamamos bócio, sempre trouxe dificuldades cirúrgicas pela delicadeza das estruturas do pescoço e o risco de hemorragia. A função endócrina, que tem implicações no metabolismo celular, pode afetar seriamente o desenvolvimento físico e o comportamento do indivíduo. Esta glândula em forma de borboleta, localiza-se no pescoço e é habitualmente impalpável.

As doenças da tiroide podem ser classificadas pela sua produção hormonal em hipertiroidismo, hipotiroidismo ou eutiroidismo quando a função é normal. Os sintomas decorrentes de uma função exagerada resultam em hiperexcitabilidade, emagrecimento, taquicardia, diarreia, insónia, irritabilidade ou calor exagerado. Aqui as causas mais frequentes são o nódulo tóxico ou a doença de Graves, que é uma doença difusa da glândula com bócio, alterações oculares e inchaço das pernas. O hipotiroidismo é 5 a 10 vezes mais frequente e tem como sintomas o aumento de peso, sonolência, prisão de ventre e raciocínio lento.

As causas mais frequentes de indicação cirúrgica da tiroide são o hipertiroidismo e os nódulos sem alteração da função. Acredita-se que cerca de 40% da população adulta feminina tenha nódulos tiroideus. A incidência de tumores malignos desta glândula tem vindo a aumentar em Portugal, havendo cerca de 500 novos casos anualmente.

Nos anos mais recentes tem havido um grande desenvolvimento dos exames de imagem e vulgarização do uso da ecografia. Muitos clínicos usam a ecografia para complementar a observação do seu doente e por isso já se lhe chamou “o estetoscópio do médico do século XXI”. A tiroide é facilmente caracterizada com este exame, que avalia o tamanho, a presença de nódulos e o seu grau de suspeição de malignidade. Os nódulos duvidosos são sujeitos a biópsia citológica com uma agulha fina. Assim se selecionam os casos que necessitam cirurgia.

No tratamento cirúrgico da tiroide há alterações muito significativas nos últimos anos. Desde logo cada vez mais se pratica uma política poupadora de glândula. Como a maioria dos nódulos são de bom prognóstico, mesmo que malignos, conserva-se o lado não afectado na maior parte das situações. Isto contraria a tendência de fazer tiroidectomia total como faziam as escolas mais antigas. Também por este motivo cada vez menos se faz iodo radioativo como complemento à cirurgia das doenças malignas da tiroide.