O que é a presbiopia?

A presbiopia é uma condição ocular que está associada ao envelhecimento, manifestando-se normalmente a partir dos 40 anos. Esta condição é o resultado de uma diminuição da elasticidade do olho, o que se traduz na dificuldade de focar objetos ao perto.

Como detetar se tenho presbiopia?

Existe um conjunto de sintomas que quando surgem são associados à presbiopia. Alguns desses sintomas são: dores de cabeça, fadiga ocular e visão desfocada ao perto.

Visão desfocada ao perto: é manifestada a partir da dificuldade em ler ao perto, havendo assim a necessidade de afastar os objetos para uma leitura mais nítida.

Dores de Cabeça e Fadiga Ocular: ocorre quando existe um excesso de esforço pelos músculos dos olhos para focar, causando assim um desconforto e cansaço visual e dores de cabeça.

Caso se identifique com algum destes sintomas

Não se deixe enganar pela luz solar, estes sintomas diminuem quando expostos a mais luminosidade.

Como corrigir a presbiopia?

A correção da presbiopia pode ser feita através de óculos graduados ou lentes de contacto.

Relativamente a óculos graduados tem várias opções desde bifocais a progressivos. Os óculos progressivos são uma solução que lhe permite ver todos os detalhes com um foco preciso a todas as distâncias e com uma suave transição entre a visão de perto e de longe. Por outro lado, os óculos com lentes bifocais garantem 2 focos, um para longe e um para perto, ocorrendo um salto na imagem quando transitamos da graduação de longe para a graduação de perto.

Para um melhor aconselhamento

No caso de lentes de contacto, poderá optar por lentes progressivas ou lentes para corrigir a presbiopia.

Curiosidades

Sabia que existem recomendações sobre a regularidade da consulta de optometria, de acordo com a sua idade?

18-39 anos: recomendação de 1 exame a cada 2 anos;

40-64 anos: 1 exame por ano;

Superior a 65 anos: 2 exames por ano.

Se estiver a notar algum destes sintomas