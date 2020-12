Sensação de fadiga permanente? 7 das causas que podem estar na sua origem

Sentir-se completamente esgotado depois de um dia intenso de trabalho ou de uma noite mal dormida é perfeitamente natural. Contudo, se esse cansaço persistir e perdurar durante vários dias ou até meses meses e/ou, se surgir sem nenhum motivo aparente, pode ser um sinal de alerta para hábitos de rotina errados ou até mesmo para problemas físicos ou psicológicos que devem ser avaliados com alguma urgência.

Com a ajuda de Luísa Carvalho, especialista em medicina geral e familiar, revelamos as causas mais comuns do cansaço, das mais óbvias às mais surpreendentes. Descubra o que está por detrás da sensação permanente de cansaço e recupere a energia perdida.