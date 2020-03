"Temos que ser realistas e honestos: sim, é possível, e o nosso trabalho, o nosso desafio, é garantir que isso não aconteça", insistiu no domingo na CNN Anthony Fauci, especialista mundialmente respeitado, que foi questinado se era possível que centenas de milhares de americanos morressem de COVID-19.

Estas hipóteses são baseadas em simulações matemáticas construídas de acordo com o que sabemos sobre a doença (número de contágios e de mortalidade). Tratam-se de projeções usadas para orientar políticas públicas. Por isso, consideram o pior dos cenários.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A mais importante foi divulgada, na segunda-feira, pelo Imperial College London (ICL) e comunicada "aos que formulam políticas no Reino Unido e em outros países".

Primeira observação: "Se nenhuma ação for tomada contra a epidemia, poderíamos esperar cerca de 510.000 mortes no Reino Unido [com uma população de 66 milhões] e 2,2 milhões nos Estados Unidos" [de 330 milhões]. E isso sem ter em consideração as mortes adicionais causadas pela saturação dos hospitais".

Para chegar a esse tipo de estimativa, os investigadores partem de um dado: na ausência de medidas para combater a epidemia, cada paciente de COVID-19 contamina duas a três pessoas. Nesse caso, "81% da população britânica e americana" acabaria por ser infetada.

Em seguida, aplica-se a taxa de mortalidade estimada da doença, em torno de 1% das pessoas que relatam sintomas, sabendo que uma grande proporção de pessoas infetadas não o fazem.

Atenuar ou mitigar?

No entanto, estes números - que à primeira vista impressionam qualquer um - são apenas baseados em modelos teóricos, pois são calculados com base no pressuposto de que os países não realizem nenhuma ação, o que não é o caso.

Conclusão: medidas para mitigar a epidemia (quarentena de casos identificados, isolamento de indivíduos em risco, como idosos ou doentes crónicos) não seriam suficientes para reduzir drasticamente o número de mortes. "Os países que são capazes de fazê-lo" deveriam optar por uma segunda estratégia, de "contenção", que visa diretamente o fim da epidemia, sugere o estudo.

Mas a mesma investigação pressupõe medidas muito mais rigorosas, como o isolamento ("distanciamento social") de toda a população ou o encerramento de escolas.

Essas medidas têm um "custo económico e social significativo", reconhecem os investigadores. Segundo os próprios, poderiam, portanto, ser reduzidos pontualmente, mas deveriam ser repostos assim que o número de casos começar a aumentar novamente. E, no total, devem ser "mantidos pelo tempo necessário para desenvolver uma vacina", o que pode demorar "18 meses ou mais".