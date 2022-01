A saúde oral desempenha um papel muito relevante na prevenção, diagnóstico e controlo de diversas doenças crónicas.

Vejamos um exemplo claro que é a doença periodontal, uma doença que afeta os tecidos que envolvem e suportam os dentes. A sua prevalência na população portuguesa é muito elevada, existindo ainda um claro subdiagnóstico.

Para simplificar, as doenças gengivais podem dividir-se em 2 grandes grupos: a gengivite e a periodontite. Se no caso da primeira existe uma inflamação reversível da gengiva, no caso da periodontite há uma destruição das estruturas que suportam os dentes, como o osso. Por isso mesmo é essencial evitar a transição de gengivite para periodontite.

A causa mais prevalente da doença periodontal são bactérias

A nossa boca contém mais de 300 tipos diferentes algumas das quais são potencialmente lesivas não só para as gengivas, como para o resto do organismo. Alguns exemplos da interação saúde oral-saúde geral são os seguintes:

- Doenças cardiovasculares

- Pneumonia

- Acidente vascular cerebral

- Parto prematuro

- Osteoporose

- Doença renal crónica

- Doenças autoimunes

O Periodontologista é o especialista no tratamento das doenças gengivais, que tem os conhecimentos e tecnologias necessárias para controlar esta doença.

Tal como outras questões de saúde, um diagnóstico precoce é sempre a melhor forma de impedir a evolução da doença. Se tem sangramento nas gengivas ou retração nas mesmas, visite o seu Médico Dentista.

Texto: Gonçalo Caramês, Médico Dentista do Instituto de Implantologia