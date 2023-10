Foi um resultado positivo de um teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes que levou a mulher de Manuel Guedes a perceber que algo de errado se passava com a sua saúde. "As campainhas soaram logo e fomos imediatamente fazer umas análises ao hospital que confirmaram [que havia doença oncológica]", recorda Manuel Guedes, que foi cuidador informal da sua mulher, diagnosticada com um tumor maligno em 2019.

"A nossa vida alterou-se completamente", admite o farmacêutico de profissão a residir no Porto, em declarações ao médico Rui Neto Fernandes durante o quarto episódio do podcast "Oncologia no Ar". "Não obstante o apoio da minha família e amigos, a verdade é que o cancro tinha chegado à minha família. Não foi fácil gerir a situação e as dificuldades foram grandes", recorda.

"Uma família que tenha de facto este problema tem muita dificuldade em poder garantir a sua vida, a sustentabilidade da sua família, a harmonia, se não houver condições para isso", refere.

Segundo a médica Sónia Rego, especialista em Oncologia Médica, alguns dos desafios mais importantes da família de um doente oncológico prendem-se com os mitos e os tabus em relação aos tratamentos. "O cancro ainda tem uma conotação forte e o seu impacto pode ser avalassador", sublinha. "Tendo em conta que é uma doença que tem vindo a aumentar, há que desmistificar o cancro e os seus tratamentos", adverte.

A médica ressalva que o papel dos familiares pode ser muito importante na gestão da doença, mas nota que o envolvimento dos familiares deve ser consentido pelo doente. A oncologista cita ainda a importância da empatia na relação médico-doente, bem como o envolvimento de vários atores no apoio ao utente.

