"Nós na Associação Careca Power acabamos por promover pequenos momentos que alimentam a pessoa numa fase mais frágil da sua existência", diz Miriam Brice, presidente da Associação Careca Power, sobre o trabalho da organização durante o terceiro episódio da nova temporada do podcast "Oncologia no Ar".

A Associação Careca Power nasceu como um grupo de auto-ajuda onde se trocavam ideias e experiências. Hoje é uma estrutura que agrega quatro mil doentes oncológicos do sexo feminino. "Quando entrei no projeto, tinha 50 pessoas. Encontrei ali muita tranquilidade, porque me respondiam a questões e me trazia esperança", comenta Miriam Brice que também sofreu de um tumor maligno, aos 33 anos, meses depois de ser mãe pela segunda vez.

Hoje a Associação Careca Power ajuda doentes, mas também familiares a lidar com a perda associada ao cancro.

Já Vítor Neves, presidente executivo da Europacolon Portugal, salienta a importância de promover a formação dos cuidadores informais. "É preciso tentar ajudar os cuidadores informais a perceber que a qualidade de vida deles também é importante", adverte o responsável daquela associação que conta com mais de 500 mil pessoas em Portugal.

"A nossa credibilidade como associação de doentes tem de ser utilizada. É um benefício grátis. É um valor dado ao estado. Nós temos de ser chamados para o processo [em torno do doente]", sublinha.

Miriam Brice e Vítor Neves falam ainda neste episódio conduzido pelo médico Rui Neto Fernandes sobre o trabalho das associações de doentes, mas também de projetos futuros.

Veja este episódio em baixo

O podcast ‘Oncologia no Ar’ pretende ser um momento de conversa intimista entre convidados com diferentes histórias de vida e percursos profissionais.

Será um espaço de partilha de experiências, mas também de transmissão de informação importante para doentes oncológicos, os seus cuidadores e familiares mas também para a população em geral.

