Apenas uma pequena percentagem de pessoas com Síndrome do Intestino Irritável têm sinais e sintomas graves. Algumas pessoas conseguem controlar esses sintomas através de alterações na dieta, no estilo de vida e nos níveis de stress. Os sintomas mais graves podem ser tratados com medicação e aconselhamento médico.

A Síndrome do Intestino Irritável não causa alterações morfológicas nem aumenta o risco de cancro colorretal.

Quais são os sintomas da Síndrome do Intestino Irritável?

Os sinais e sintomas da Síndrome do Intestino Irritável variam, sendo que os mais comuns incluem:

Dor abdominal, cólicas ou inchaço, que é normalmente aliviado ou parcialmente aliviado através da emissão de gases

Aerocolia

Diarreia, obstipação ou ambos em alternado

Muco nas fezes

A maioria das pessoas com Síndrome do Intestino Irritável têm momentos em que os sinais e sintomas por vezes pioram, outras vezes melhoram ou até desaparecem por completo.

Quais são as causas da Síndrome do Intestino Irritável?

​A causa precisa da Síndrome do Intestino Irritável não é conhecida. No entanto existem alguns fatores que podem causar Síndrome do Intestino Irritável, tais como:

Contrações musculares no intestino – As paredes do intestino são revestidas por camadas de músculo que se contraem enquanto conduzem os alimentos digeridos através do trato digestivo. Contrações que são mais fortes e duram mais que o normal podem causar gases, inchaço e diarreia. Contrações intestinais fracas podem retardar a passagem dos alimentos e originar fezes duras e secas.

​ Sistema nervoso – a alteração da sensibilidade do sistema digestivo pode fazer com que sinta um desconforto maior do que o normal com a distensão do intestino por gases ou fezes. Sinais descoordenados entre o cérebro e os intestinos podem fazer com que o corpo reaja mal às mudanças que normalmente ocorrem no processo digestivo resultando em dor, diarreia ou obstipação.

Inflamação nos intestinos – Algumas pessoas com Síndrome do Intestino Irritável têm um aumento no número de células do sistema imunológico nos intestinos. Essa resposta do sistema imunológico está associada à dor e diarreia.

Infecção grave – Síndrome do Intestino Irritável pode ser desenvolvida após uma gastroenterite causada por bactérias ou vírus. O Síndrome do Intestino Irritável também pode estar associada a um excesso de bactérias nos intestinos.

Alterações nas bactérias no intestino (microflora) – Microflora são as bactérias "boas" que residem habitualmente nos intestinos e desempenham um papel fundamental na saúde. Estudos indicam que a microflora em pessoas com Síndrome do Intestino Irritável pode diferir da microflora em pessoas saudáveis.

Os sintomas da Síndrome do Intestino Irritável podem também ser desencadeados por:

Alimentos – O papel da alergia ou intolerância alimentar na Síndrome do Intestino Irritável não é totalmente compreendido, sendo que estas raramente são a causa direta. No entanto, muitas pessoas têm sintomas piores da Síndrome do Intestino Irritável quando ingerem certos alimentos ou bebidas que contenham trigo, laticínios, frutas cítricas, feijão, repolho ou bebidas gaseificadas.

Stress – A maioria das pessoas com Síndrome do Intestino Irritável têm sinais e sintomas piores ou mais frequentes durante os períodos de maior stress. No entanto, este pode agravar os sintomas, mas não é a causa.

Hormonas – As mulheres são mais propensas a ter Síndrome do Intestino Irritável, o que pode indicar que as alterações hormonais desempenham um papel causador nesta condição. Muitas mulheres consideram que os sinais e sintomas são piores durante os ciclos menstruais.

Quais são os fatores de risco que causam a Síndrome do Intestino Irritável?

Muitas pessoas têm sinais e sintomas ocasionais de Síndrome do Intestino Irritável. No entanto, os grupos que estão mais propensos a ter esta condição são:

Jovens – a Síndrome do Intestino Irritável ocorre com mais frequência em pessoas com menos de 50 anos.

Mulheres – a terapia de estrogénio antes ou depois da menopausa também é um fator de risco para Síndrome do Intestino Irritável.

História familiar – a Síndrome do Intestino Irritável pode surgir de uma combinação entre os genes e ambiente familiar

Problemas de saúde mental – Ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental estão associados à Síndrome do Intestino Irritável. Um histórico de abusos a nível sexual, físico ou emocional também podem ser um fator de risco.

Quais as complicações associadas a Síndrome do Intestino Irritável?

A obstipação crónica ou diarreia podem causar hemorróidas. Além disso, a Síndrome do Intestino Irritável está associado a:

Má qualidade de vida – Muitas pessoas com Síndrome do Intestino Irritável relatam baixa qualidade de vida. Estudos indicam que pessoas com Síndrome do Intestino Irritável faltam três vezes mais ao trabalho do que aquelas sem sintomas intestinais.​

Distúrbios do humor – Experienciar os sinais e sintomas da Síndrome do Intestino Irritável podem levar à depressão ou ansiedade.

​Quando deve consultar o médico?

Os sinais ou sintomas da Síndrome do Intestino Irritável podem indicar problemas de saúde mais sérias, tais como cancro do cólon. Os sinais e sintomas mais graves incluem:

Perda de peso

Diarreia à noite

Sangramento retal

Anemia

Vómito inexplicado

Dificuldade em engolir

Dor persistente que não é aliviada pela libertação de gases ou movimentos intestinais

Consulte o seu médico se tiver uma alteração persistente nos hábitos intestinais ou outros sinais ou sintomas da Síndrome do Intestino Irritável.