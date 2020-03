A osteoporose (OP) é uma doença sistémica silenciosa que só se torna sintomática quando ocorre a primeira fratura. Atualmente, a OP e as fraturas osteoporóticas que lhe são consequentes constituem um importante problema de saúde pública com mais de 200 milhões de pessoas que sofrem desta doença a nível mundial. A OP é a causa de aproximadamente 2 milhões de fraturas por ano, e dentre destas as mais frequentes são as fraturas da anca, coluna e punho. O envelhecimento da população aliado a estilos de vida pouco saudáveis (tabagismo, etilismo, sedentarismo), fundamentam as estimativas de que a dimensão deste problema tenderá a aumentar exponencialmente nos próximos anos.

Num trabalho publicado em 2018, baseado nos dados do estudo epidemiológico EpiReumaPt, a prevalência de fraturas osteoporóticas reportadas foi de 20.7% e a de OP foi de 49.5%, em mulheres portuguesas com idade igual ou superior a 65 anos2. As admissões hospitalares e os custos associados a fraturas osteoporóticas são já comparáveis ao de patologias de grande impacto, como o enfarte agudo do miocárdio, as doenças hepáticas e a doença pulmonar obstrutiva crónica.



O risco individual para vir a ter uma fratura osteoporótica ao longo da vida, a partir dos 50 anos de idade, é de uma fratura em cada duas mulheres e de uma fratura em cada cinco homens. De facto, as mulheres pós-menopáusicas têm um elevado risco para fraturas osteoporóticas devido à perda abrupta de estrogénios na menopausa, o que leva à perda de massa óssea e à deterioração da microarquitetura. A história de uma fratura prévia é um importante fator de risco para nova fratura, independentemente da localização da primeira fratura osteoporótica pelo que se torna urgente diagnosticar e iniciar terapêutica precocemente.



Por outro lado, reconhecendo a OP como um problema de saúde pública, com elevado impacto na saúde individual (dor, incapacidade funcional, perda de qualidade de vida), na sociedade e na economia, a sua prevenção é vital. Existe evidência de que na gravidez, a alimentação materna é um importante determinante do desenvolvimento músculoesquelético com repercussão na densidade mineral óssea na infância e mais tarde na idade adulta.



A vitamina D tem sido o componente alimentar mais fortemente associado à aquisição da massa óssea durante a vida intrauterina. A promoção de estilos de vida saudáveis (atividade física, alimentação equilibrada, evicção do tabagismo, etc) tem um papel fundamental para que se tenha ossos saudáveis.