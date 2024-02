O novo Huawei Watch 4 Pro garante um design elegante e futurista que, a par dos materiais resistentes, permite à marca destacar-se no mundo dos wearables de pulso. Conta com uma caixa de titânio de qualidade aeroespacial que confere ao relógio um toque luxuoso, enquanto o vidro de safira esférico do mostrador acrescenta um toque de elegância, com durabilidade para resistir ao uso diário.

Oferece duas opções: uma bracelete em titânio, com um design em forma de H e uma superfície polida; ou uma bracelete em pele castanha escura, com um acabamento artesanal, para um visual contemporâneo e refinado.

"A Huawei Watch 4 Series está repleta de tecnologia inovadora e funcionalidades inteligentes, incorporadas num design luxuoso, que asseguram uma experiência de utilização perfeita. Acreditamos, por isso, que estes novos dispositivos vão satisfazer as necessidades dos consumidores", começa por dizer Tao Guoshi, Head of Huawei Portugal Device Office.

Assistente de saúde e bem-estar

Através de um eletrocardiograma (ECG) de qualidade médica, fotopletismografia (PPG) e um sensor ótico de frequência cardíaca de oito canais, com monitorização de frequência cardíaca, o aparelho proporciona uma monitorização precisa dos indicadores de saúde cardíaca. Esta tecnologia avançada permite uma análise ECG precisa de diversos resultados, alertando para os principais riscos relacionados com o coração, como batimentos cardíacos irregulares (arritmia) e perda da elasticidade das artérias (hipertensão arterial).

O relógio consegue detetar sintomas de perturbação precoce da função pulmonar. Recorrendo a indicadores objetivos, como a frequência respiratória, o intervalo de nível de oxigénio (SpO2) e os sons de tosse, juntamente com informações de risco, como o tabagismo ou a poluição do ar, o smartwatch avalia a saúde pulmonar com recurso a um algoritmo de análise do espectro respiratório patenteado.

Através da função Health Community, na aplicação Huawei Health, é possível partilhar leituras e atualizações de saúde e bem-estar com familiares e amigos. A Health Community permite ainda verificar remotamente a saúde e bem-estar daqueles que são mais próximos, com deteção de quedas e alertas para leituras anormais.

A Huawei Watch 4 Series disponibiliza mais de 100 modalidades desportivas, incluindo atividades comuns, como corrida, ciclismo e natação, com avaliações e feedback profissionais para uma melhor compreensão dos treinos.

O Huawei Watch 4 Pro oferece quatro dias e meio de autonomia de bateria.