Faz-se sentir num dos lados da cabeça, caracteriza-se por uma dor pulsátil geralmente acompanhada de náuseas, vómitos, intolerância à luz e a alguns cheiros e tem uma fase premonitória indicadora de que a crise está prestes a chegar. Falamos de enxaqueca, um dos tipos de cefaleia mais comuns que, segundo dados da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, afeta, em média, entre 8% a 15% da população dos países ocidentais.

Dentro deste grupo, de acordo com os especialistas, cerca de 15% sofrerá de enxaqueca com áurea, que é acompanhada de sintomas neurológicos transitórios, como é o caso de perturbações exuberantes e passageiras de visão, de perda de visão de um dos lados do campo visual, de perceção de pontos luminosos, de dormência na face e nas mãos e/ou mesmo paralisia dos membros, em situações mais gravosas.

A razão pela qual algumas pessoas são mais suscetíveis a este tipo de dor de cabeça, que chega a ser incapacitante, continua por desvendar. Contudo, a comunidade científica continua à procura de respostas. Em 2014, no Congresso Internacional de Cefaleias, em Berlim, na Amelanha, onde as enxaquecas voltaram a estar em foco, uma das apresentações mais surpreendentes considerou-a é uma resposta de defesa do organismo.

De acordo com dois professores e investigadores da Universidade de Nápoles, em Itália, quem sofre deste tipo de cefaleia desenvolve uma sensibilidade superior a certos estímulos, acionando, desta forma, um sistema de defesa perante alguns perigos que o cérebro classifica como externos, o que ajudou os nossos antepassados a sobreviver e que, ainda hoje, afasta essas pessoas de determinados ambientes tóxicos.

A predisposição genética na origem de uma maior suscetibilidade

A tese defendida pelos dois especialistas nesse encontro de profissionais internacional reforça a ideia, já conhecida anteriormente, que estes indivíduos são mais suscetíveis a vários estímulos ambientais e do próprio organismo e que isso faz com que as crises possam ser desencadeadas pela ingestão de determinados alimentos, distúrbios de sono, stresse, toma da pílula anticoncecional, menstruação e até menopausa.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Cefaleias, a enxaqueca é duas a três vezes mais prevalente no sexo feminino e sabe-se que está associada a uma combinação de processos a nível cerebral, nomeadamente alterações dos vasos sanguíneos e dos vários nervos que envolvem o cérebro e à libertação de substâncias. Há também uma predisposição genética que pode espoletar e/ou agravar o problema, asseguram os cientistas.