As infeções vaginais são causadas por microrganismos como bactérias, fungos e parasitas. Este tipo de patologias pode causar alterações no corrimento vaginal, desconforto e odor desagradável. No entanto, ter um destes sintomas não significa necessariamente ter uma infeção.

Na verdade, esses sintomas podem estar associados a outros fatores que afetam o órgão reprodutor feminino, como por exemplo, utilização de produtos para higiene íntima desadequados e roupa interior de fibras sintéticas, que podem irritar a vagina e causar alterações no corrimento e desconforto. A inflamação resultante é denominada vaginite não infecciosa (inflamatória).

Existem 3 tipos mais comuns de infeções vaginais: a candidíase (infeção por fungos), a vaginose bacteriana (infeção por bactérias) e a tricomoníase (infeção pelo parasita trichomonas).

De facto, as infeções vaginais não são todas iguais e podem sempre surgir dúvidas e questões acerca da saúde íntima feminina.

Quais são as suas dúvidas?

Sabe quais são os sintomas, causas e tratamento da candidíase? Sabe como preveni-la? Já ouviu falar de vaginose bacteriana? Sabe como distinguir as várias infeções? Tem dúvidas sobre higiene íntima? Será o corrimento sinónimo de falta de higiene?

