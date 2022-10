A alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma substância estranha ao organismo (alergénio). Os doentes alérgicos ou doentes atópicos caracterizam-se pela produção aumentada de um tipo de proteínas, as imunoglobulinas E (IgE), que reagem e são específicas para os alergénios. Estas IgE recobrem células (mastócitos e basófilos), ricas em substâncias que provocam os desagradáveis sintomas alérgicos e que são libertadas quando os alergénios entram em contacto com aquelas proteínas.

A sucessiva exposição ao mesmo alergénio produzirá a liberação de mediadores químicos, em particular a histamina, que produzirão os sintomas característicos da reação alérgica. As reações alérgicas podem se manifestar de distintas maneiras e os sintomas e sua intensidade podem variar de pessoa a pessoa.

No que respeita aos sintomas, os doentes dividem-se em quatro grandes grupos: Rinite (que se manifesta por obstrução nasal, rinorreia, espirros e prurido nasal e ocular), Eczema (prurido e vermelhidão constante seguindo-se depois secura e descamação da zona da pele alérgica), Asma (pieira, tosse e dispneia) e Alergias Alimentares (urticária, diarreia e eczemas).

O doente alérgico por vezes consegue relacionar os seus sintomas com o alergénio desencadeante. Em determinados casos clínicos isso não acontece e só o médico Imuno-Alergologista consegue realizar um diagnóstico adequado da situação, através do historial clínico e sintomas do paciente, exame físico e com recurso à medicina laboratorial.

O ImmunoCAP®Isac (Immuno Solid-Phase Allergen Chip) é um teste in vitro que visa identificar e determinar a presença de anticorpos específicos da classe IgE (análise simultânea de 112 proteínas alergénicas) no soro humano e que possui enorme sensibilidade e elevada capacidade de diagnóstico diferencial, nomeadamente para as situações de reatividades cruzadas.

Realizado a partir de uma simples análise de sangue, obtida no paciente com 4 horas de jejum, permite melhorar o diagnóstico nos pacientes polissensibilizados a alimentos, inalantes e/ou venenos de himenópteros, evitar erros terapêuticos na composição de vacinas alergénicas, avaliar pacientes com anafilaxia idiopática, detetar sensibilizações não suspeitadas, nos casos de dermatite atópica e é recomendado especialmente em casos de suspeita de múltiplas sensibilizações e/ou possibilidade de sintomas desencadeados por reações cruzadas entre alergénios. Permite também estabelecer uma melhor seleção de doentes para imunoterapia, assim como definir e personalizar a imunoterapia.

O ImmunoCAP®Isac apresenta os resultados em quatro categorias: reação indetetável, baixa, moderada-alta e muito alta. É o primeiro teste baseado na tecnologia bio chip aprovado pelas regulamentações da União Europeia para o diagnóstico das alergias. No entanto, não substitui o teste cutâneo e a dosagem de IgE específica para um determinando componente/painel.

Um artigo de Germano de Sousa, Médico Especialista em Patologia Clínica.