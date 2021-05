Como explica o Médico Cirurgião, "é uma área mista que é abordada tanto pelo Gastroenterologista como pelo Cirurgião", e embora abarque também as doenças malignas, Eduardo Xavier refere que a Proctologia está normalmente mais ligada às doenças benignas do recto e do ânus.

É nesta especialidade que se inclui o tratamento das hemorróidas (uma doença que afeta a qualidade de vida e causa grande sofrimento e até incapacidade em boa parte dos doentes que dela sofrem), das fistulas anais (doenças crónicas que consistem num trajeto que se inicia dentro do recto ou do canal anal, terminando por um ou mais orifício na pele junto do anus) e do sinus pilodinal (uma doença muito frequente principalmente no sexo masculino, e nas idades mais jovens).

Sobre a doença hemorroidária, o Dr. Eduardo Xavier explica que existem três almofadas na transição do recto para o ânus, compostas por vasos sanguíneos cobertos por mucosa, com um papel muito importante na complexa função da defecação. Aquilo que acontece, esclarece o Médico Cirurgião, "é que por diversas razões, entre as quais o aumento de pressão na zona pélvica, essas almofadas começam a dilatar, o que explica o aparecimento de hemorróidas na gravidez."

Caracterizadas por vasos sanguíneos dilatados e salientes no canal anal, as hemorróidas internas são classificadas em quatro graus, como explica o Dr. Eduardo Xavier, em função do nível de prolapso (isto é, da exteriorização): enquanto as de grau IV são aquelas que já estão no exterior, as de grau III e II prolapsam através do ânus e o seu retorno à posição original só é conseguida manualmente e de forma espontânea, respetivamente.

O estigma ainda não mudou. Acho que temos a oportunidade de desfazer o tabu e quebrar o constrangimento das pessoas. É muito importante falarmos sobre estas doenças e desmistificá-las.

Cirurgia inovadora com laser

Com sintomas de gravidade diversa, que podem culminar na incontinência e nas hemorragias graves, a doença hemorroidária está associada, por vezes, a grande sofrimento. "Algumas pessoas sofrem imenso", refere o Dr. Eduardo Xavier. "É uma doença que tendo uma incidência de cerca de 5% na população, é uma causa comum de sofrimento e perda da qualidade de vida."

A vergonha e o constrangimento da doença, aliadas ao receio da própria cirurgia e do sofrimento no pós-operatório, levam a que muito doentes, ainda hoje, não procurem ajuda médica no tratamento das hemorróidas: algo que, com a tecnologia do seu lado, o Dr. Eduardo Xavier pretende mudar.

Um dos poucos cirurgiões em Portugal a oferecer a possibilidade de tratar eficazmente as hemorróidas sem dores, sem complicações e com uma convalescença rápida, o Dr. Eduardo Xavier trabalha com um laser desenvolvido por uma empresa israelita, dando aos seus doentes um tratamento verdadeiramente inovador da doença hemorroidária.

Dr. Eduardo Xavier, Médico Cirurgião créditos: @manuelmanso

A utilização deste laser, que permite não só tratar as hemorróidas, mas também as restantes doenças da Proctologia, resulta numa técnica pouco invasiva, em que a dor é inexistente e a recuperação após a cirurgia é feita em poucos dias. Como explica o Dr. Eduardo Xavier, as hemorróidas eram tratadas ora por técnicas menos invasivas, mas muito pouco eficazes, ora por técnicas mais invasivas, herdadas do século XIX e associadas a um pós-operatório doloroso, com uma série de complicações.

"O laser veio revolucionar a resolução deste problema", diz o Médico Cirurgião, que conta com uma experiência de várias centenas de doentes operados com esta técnica. "É muito eficaz. Os resultados são muito bons, e permite que as pessoas mudem as suas vidas por completo."

O quebrar de um velho estigma

Da vergonha dos sintomas ao medo do pós-operatório, as doenças do recto e do ânus permanecem envoltas num certo "desconhecimento": afinal de contas, quanto menos falamos de alguma coisa, menos conhecimento teremos sobre ela.

Com a cirurgia laser encontramos não só um um tratamento eficaz, sem dor e com um rápido período de recuperação, mas também uma forma de dismitificar os receios provocados pelo sofrimento decorrente das técnicas mais invasivas.

"A explicação do procedimento e a recuperação que dele resulta é um esclarecimento tranquilizador pela perspetiva da ausência de sofrimento observada nas técnicas mais antigas", explica o Médico Cirurgião, que vê nesta técnica inovadora uma oportunidade de quebrar um estigma que, segundo o próprio, ainda não mudou.

"Eu acho que temos aqui uma oportunidade de desfazer o tabu. É muito importante falarmos sobre estas doenças e desmistificá-las", defende Eduardo Xavier, que ainda hoje observa um grande constrangimento em torno das hemorróidas e das restantes doenças do recto e do ânus, levando a que muitos doentes não procurem um tratamento adequado às mesmas.

O Dr. Eduardo Xavier vê neste método não só o futuro, mas também o presente: o presente em que falamos abertamente sobre a Proctologia, sem medos ou constrangimentos, e com a confiança de que o tratamento de doenças como as hemorróidas não precisa de ser doloroso, demorado ou constrangedor.