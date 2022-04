Dormir não é tão simples como deitar a cabeça na almofada, fechar os olhos e acordar na manhã seguinte. O corpo humano passa por diferentes fases quando está adormecido.

O ciclo do sono é um conjunto de fases que começam desde o momento em que a pessoa adormece e que vão progredindo e tornando-se cada vez mais profundas. Existem duas fases principais no período de sono: sono lento ou não-REM e sono rápido ou REM ("Rapid Eye Movement"). A primeira etapa, não-REM, é composta por quatro fases com características diferentes.

Este ciclo do sono repete-se enquanto dormimos, entre quatro a cinco vezes ao longo da noite. A cada volta, o ciclo dura um pouco mais. O primeiro ciclo completo dura cerca de uma hora e meia.

1. Sono de ondas lentas (não-REM)

O sono não REM, que tem a maior duração e que surge primeiro, é constituído por várias fases: fases de sono superficial (transição da vigília para o sono) e fases de sono profundo (com ondas lentas no eletroencefalograma). No total, o sono não-REM divide-se em quatro fases:

Etapa 1 (dormência)

Esta é uma fase de sono bastante leve que dura aproximadamente 10 minutos. Começa na altura em que se fecha os olhos. O corpo começa a adormecer, no entanto, ainda é possível acordar com qualquer pequeno ruído. Os músculos não estão relaxados e, por isso, a pessoa movimenta-se na cama e pode até abrir os olhos.

Etapa 2 (sono leve)

Nesta fase, a frequência cardíaca e respiratória diminuem e os mecanismos do sono são iniciados para que não acordemos. Em alguns casos, ocorre o conhecido fenómeno de "sonhar que estamos a cair". O sistema nervoso bloqueia as informações sensoriais e isso facilita a atividade do sono. Nesta fase, o sono começa a ser reparador, mas não o suficiente. É uma fase na qual o corpo já se encontra parcialmente relaxado, mas a mente está atenta e, por isso, a pessoa ainda consegue acordar com pequenos estímulos externos.

Esta fase dura cerca de 20 minutos e, em muitas pessoas, é a fase na qual o corpo passa mais tempo ao longo de todos os ciclos de sono.

Etapa 3 (Transição para o sono profundo)

Esta fase dura apenas entre 2 e 3 minutos. É quando o sono começa a aprofundar-se e o bloqueio sensorial se intensifica. Os músculos relaxam completamente e o corpo fica menos sensível a estímulos externos. Se acordarmos nesta fase, sentir-no-emos confusos e desorientados. Nesta fase não há sonhos.

Etapa 4 (Sono Delta ou Sono de Ondas Lentas)

É muito difícil acordar nesta fase, que dura menos de 20 minutos. É nesta fase que a eficiência do sono é determinada. É uma fase vital para a recuperação física e mental.

2. Fase do sono REM

Nesta fase, o cérebro está muito ativo, mas os neurónios motores estão bloqueados para que não nos possamos mover. É chamado de REM porque o movimento dos olhos é rápido (Rapid Eye Movement). É nesta fase que sonhamos.

Na sua primeira aparição, esta fase dura cerca de 10 minutos. Nas seguintes é mais longa. Durante os primeiros minutos, a respiração é rápida e irregular. Nos restantes, ocorre um estado de sono profundo e o cérebro vive os sonhos como se fossem realidade. Se acordarmos durante esse sonho, a grande maioria das pessoas lembrar-se-á com clareza do sonho que estava a ter.