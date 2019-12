Com a saúde, não se brinca nem se arrisca! No início de um novo ano, além do planeamento de novas metas, pessoais e profissionais, inclua na sua lista de prioridades um check-up à sua saúde. Indicamos-lhes, de seguida, quais os exames médicos que deve fazer no novo ano que se inicia e por que razão não os deve ignorar. Se ainda não os agendou, esta é uma boa altura para o começar a fazer. Essa poderá vir a ser a sua melhor decisão e a mais sábia resolução de 2020!

Citologia do colo do útero

Deve fazê-lo, no máximo, até três anos depois de iniciar a sua vida sexual. No Serviço Nacional de Saúde, o rastreio é habitualmente feito entre os 25 e os 64 anos, gratuitamente, de três em três anos, na consulta de planeamento familiar. Este é o exame ginecológico que analisa as células do colo do útero e permite diagnosticar o cancro do colo do útero. Repita-o, depois, a cada três anos.