O rim é um dos órgãos responsáveis pela desintoxicação e pela purificação do nosso organismo, pois filtra as substâncias tóxicas que circulam no sangue. Esses componentes são libertados pelas células para a corrente sanguínea, resultado das reações químicas que ocorrem quando as células processam os nutrientes. No fundo, o rim promove a libertação dos excessos do nosso organismo, através da formação de urina, que é armazenada na bexiga e, posteriormente, eliminada.

Para além disso, o rim também facilita o controlo da pressão arterial, através da libertação de uma enzima chamada renina, assim como o controlo da produção de glóbulos vermelhos, através da produção de uma hormona, a eritropoietina. Também contribui para a ativação de vitamina D, essencial ao organismo. Mas o que é, afinal, a doença renal diabética? Esta patologia engloba as doenças do rim causadas pela diabetes e afeta milhões de diabéticos em todo o mundo.

"A diabetes, especialmente associada a vários anos de evolução ou a um mau controlo glicémico, vai danificar os vasos sanguíneos do rim e, consequentemente, o seu funcionamento. Normalmente, falamos de nefropatia diabética e de doença renal crónica", alerta um artigo publicado do Diabetes 365º, o projeto multiplataforma de literacia sobre a doença que pretende esclarecer os diabéticos. As complicações da diabetes podem ser micro ou macrovasculares, consoante afetem, respetivamente, pequenos ou grandes vasos sanguíneos. "A nefropatia diabética é considerada uma complicação microvascular da diabetes", adverte.

"E esta pode, por sua vez, evoluir para doença renal crónica", refere ainda o site. De acordo com a American Diabetes Association, associação norte-americana que também é conhecida pela sigla ADA, entre 20% a 40% dos doentes diabéticos vão apresentar nefropatia diabética. Sendo uma prevalência significativa, é muito importante estar alerta para esta complicação e, sobretudo, fazer o que está ao seu alcance para a prevenir, alertam os especialistas que acompanham estes doentes.

O que pode fazer para prevenir esta complicação