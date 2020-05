A diarreia pode ser classificada como aguda, quando a duração é inferior a duas semanas, ou crónica, quando a duração é superior a quatro semanas. Na maioria dos casos não é necessário recorrer a um médico. No entanto, se a diarreia persistir e for acompanhada de outros sintomas, deve procurar um médico.

A definição estrita de diarreia não é consensual e cabe ao médico avaliar os sintomas dos doentes. A sintomatologia associada à diarreia pode ser variada: dor abdominal, distensão abdominal, flatulência, desidratação, perda de peso, tenesmo, incontinência fecal, entre outros.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG), a maioria dos episódios de diarreia são facilmente tratáveis.

Na diarreia crónica, as possibilidades de diagnóstico são mais vastas, sendo esta mais frequente por causas não infecciosas, como a síndrome do intestino irritável (SII), a doença inflamatória intestinal (DII), as síndromes de má absorção, entre outras.

Quando deve ir ao médico?

Deve recorrer a um médico especialista quando:

Há sangue nas fezes;

Perda de peso;

Febre elevada;

Vómitos;

Sintomas noturnos;

Desidratação;

Na presença de doença crónica;

Quando a diarreia é superior a um período de duas semanas.

O que fazer em situações agudas?

- Evitar a desidratação é especialmente aconselhado, sobretudo nos meses mais quentes e na população idosa;

- É essencial assegurar a reposição de fluidos e se necessário recorrer a soluções com eletrólitos;

- A utilização de probióticos pode ser aconselhada;

Na diarreia crónica o tratamento é individualizado, segundo as causas.

Como evitar a diarreia?