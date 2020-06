À semelhança de muitos médicos, Carla de Oliveira recomenda que as pessoas se informem convenientemente sobre os efeitos secundários dos antidepressivos habitualmente prescritos, um erro que muitos portugueses, consumidores ávidos deste tipo de fármacos, continua a cometer. Já Filipa Jardim da Silva frisa que estes "são relativamente seguros quando comparados com gerações anteriores de antidepressivos".

3. A estimulação cerebral profunda é uma terapêutica com resultados comprovados?

Um estudo internacional, levado a cabo por uma equipa de investigadores da Icahn School of Medicine, um estabelecimento de ensino afeto ao Mount Sinai Health System, em Nova Iorque, nos EUA, garante que sim. Divulgada pelo The American Journal of Psychiatry, uma publicação especializada, nos primeiros dias de outubro de 2019, a investigação concluiu que os pacientes que foram submetidos a este tratamento registaram melhorias.

Testada numa amostra de pacientes com depressão crónica que não tinham respondido positivamente a outras formas de tratamento mais clássicas, a estimulação cerebral profunda resultou. As 28 pessoas que foram tratadas com implantes de estimulação da atividade cerebral viram a doença regredir e os resultados manterem-se por um período de tempo maior. São muitos os especialistas defendem a sua generalização.

4. Há forma das grávidas evitarem uma depressão perinatal?

Em Portugal, ainda que algumas o desvalorizem, cerca de 10% das mulheres grávidas sofre de depressão. Esta é uma "condição subdiagnosticada e pouco valorizada que pode determinar a saúde futura do bebé e da mãe", refere Ana Peixinho. Segundo a coordenadora da Unidade de Psiquiatria e Psicologia do Hospital dos Lusíadas Lisboa, a depressão perinatal pode "alterar as respostas fisiológicas e comportamentais da mãe".

Para além disso, aumenta o risco de desenvolver uma depressão crónica no pós-parto, como muitas vezes sucede. Existem atualmente tratamentos preventivos que evitam uma depressão perinatal mas nem todos se adequam a todas as mulheres. "Uma paciente grávida terá que ter muito cuidado com o tratamento escolhido para evitar que prejudique o feto", conclui Carla de Oliveira, psicóloga e psicoterapeuta portuguesa.

5. Usar ferramentas digitais para um autodiagnóstico é aconselhável?

São muitos os especialistas, nacionais e internacionais, que defendem o recurso a ferramentas digitais para um autodiagnóstico do estado de alma. Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica, sugere, a título de exemplo, o programa Snapshot da Oficina da Psicologia, indicado para as pessoas poderem apurar o seu nível de bem-estar e satisfação pessoal na vida. Um recurso gratuito que permite fazer uma avaliação individual.

Simples e intuitivo, pode ser utilizado, a título preventivo, para despistar "a presença das 14 perturbações psicológicas mais frequentes, incluindo a depressão", sublinha a especialista, mas também para "calcular o nível de stresse e estimar o seu impacto na saúde", esclarece. Para além disso, numa fase posterior, "permite avaliar o seu potencial de reação e recuperação", acrescenta ainda Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica.