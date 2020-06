Quando a criança se desenvolve nem sempre a velocidade de crescimento dos músculos acompanha a velocidade de crescimento dos ossos. Por isso, é frequente encontrarmos crianças cujos músculos crescem mais lentamente levando a encurtamentos musculares. Por sua vez, estes encurtamentos provocam alterações da postura, nomeadamente a cifose postural. Quando pedimos ao adolescente para se inclinar para a frente vemos que a curvatura da coluna é harmónica, o que significa que estamos perante uma cifose postural ou uma coluna desleixada.

Como podemos prevenir ou tratar esta deformidade postural?

Este é um assunto muito discutido no seio da família. A expressão “senta-te direito” ou “endireita as costas” faz parte do quotidiano de muitas famílias. Na maioria dos casos as alterações de postura são resultantes das dificuldades musculares, acentuadas por um crescimento rápido ou pelas modificações do corpo próprias da idade, pelo que a atitude correta passa pelo exercício físico em que devem ser privilegiados os alongamentos musculares e a correção postural. Para isso o adolescente precisa de conhecer o seu corpo e tomar uma parte ativa na sua recuperação, pelo que as chamadas de atenção são na maioria dos casos votadas ao insucesso e apenas uma fonte de conflito. Também o uso de coletes ou ortóteses tem pouco significado se não forem acompanhados por um trabalho muscular

A cifose estruturada (Doença de Scheuermann)

O mesmo teste permite na presença de uma alteração óssea visualizar uma deformidade em tenda de campanha - em bico , o que constitui uma cifose estruturada e que é consequência de uma deformidade óssea, em que as vértebras crescem de forma mais lenta anteriormente, do que atrás. Trata-se da Doença de Scheueann, que se caracteriza por uma deformidade em cunha das vértebras. É uma doença do crescimento, atingindo a zona do tórax (coluna dorsal) na grande maioria dos casos mas também pode atingir a zona lombar e que se manifesta por vezes com dor local e uma deformidade típica tipo “corcunda”.

Como é uma doença do crescimento pode ser progressiva, pelo que exige tratamento que passa invariavelmente pelo uso de um colete específico evitando a progressão da deformidade, que na idade adulta pode ser incapacitante.

Um artigo do médico Manuel Cassiano Neves, ortopedista no Hospital CUF Descobertas, diferenciado em ortopedia da criança e do adolescente.